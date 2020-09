Calvi ouvre ses bras à la 4ème Traversée Solidaire Corse

Présents sur le quai pour leur souhaiter la bienvenue en Balagne, Didier Biccheray, 3ème adjoint de Calvi en charge des sports représentant le maire Ange Santini, Marie-Laurent Guerini, conseiller municipal délégué au port de plaisance ainsi que les adjudants Gabriel Cruciani et Pierre Agostini, respectivement président et vice-président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Calvi auxquels s’étaient joints, la garde du jour et le Lieutenant Jean-Jacques Vigneau, officier d’encadrement du CIS. Pour Cécile, Marco et Dylan, les hôtes du « Anahita » c’était l’aboutissement d’un premier défi à la fois personnel et collectif. Ils racontent : « Cette traversée c’est avant tout un beau geste de solidarité avec une belle cohésion. Nous sommes tous soutenus car la mer était bien formée et ça tanguait tout le long du parcours. Certains d’entre nous, ont été malades. Pour nous ce challenge, ce n’est que le début d’une longue expérience mais cela en valait la peine. Là on a vécu le plus dur». Puis à l’unisson d’ajouter « malgré les conditions de la traversée, si c’était à refaire nous le referions. Et nous sommes déjà partants pour la prochaine édition ».



Un sentiment partagé par David Pouylhès de l’Amicale Cannoise, Sapeur-Pompier Professionnel mais aussi Capitaine du Catamaran : « Au départ, notre objectif associatif est double, faire découvrir la mer et la pratique de la voile à des sapeurs-pompiers et en même temps, permettre à des personnes touchées par des accidents de la vie, de vivre une aventure humaine et solidaire à nos côtés. Pour réaliser cette démarche, nous avons reçu le soutien, notamment de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Alpes-Maritimes, du Conseil Départemental du 06 mais aussi celui de Sponsors qui nous soutiennent activement depuis la naissance de l’aventure et que nous remercions». Puis l’intéressé d’ajouter : « D’ailleurs, ce projet n’aurait certainement pas abouti sans la contribution altruiste du propriétaire du « Anahita », Jean-Lou, que nous associons sincèrement à nos remerciements tout comme nos camarades de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Calvi et de l’Union des Personnels du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse, qui avec la Municipalité, nous ont si chaleureusement accueillis au cœur de cette charmante cité historique».



En fin de matinée, l’équipage du « Anahita » répondait à l’invitation des pompiers Calvais afin de partager avec eux, un copieux brunch, sous les pins parasols de la caserne. Des échanges conviviaux se sont poursuivis autour de l’incontournable café. Des parties de pétanque se sont engagées, renforçant un peu plus, le lien de fraternité qui a présidé à ce beau projet. Au programme de la soirée, une « Paëlla » offerte cette fois-ci par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Cannes à ses homologues calvais, qui avaient à cœur de lui rendre la pareille. Demain, le catamaran « Anahita » larguera les amarres une nouvelle fois et reprendra la mer pour la suite d’un parcours initiatique maritime sur fond d’une solidarité unissant les hommes et les deux rivages « frères » de la Méditerranée.