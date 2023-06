Calvi : Succès éclatant pour l'école de danse Attitude lors du concours national de danse

Catégorie groupe : "Rapport humain" (2e place) et "Stendhal s'emballe" en jazz (1re place).

Catégorie solo : Chiara Guidoni dans d'autres styles (3e place).

Médaille d'or : Marie Orticoni.

Médaille d'argent : Léo Spurr.

Médaille de bronze : Eva Eisenberg.

Les professeurs de danse, Karine Lévy et Marion Albertini, sont extrêmement fiers de leurs élèves, qu'ils considèrent comme une grande famille, allant des plus jeunes aux plus grands. En avril dernier, lors du concours régional de danse à Bastia, 16 danseurs talentueux de l'école s'étaient déjà qualifiés en remportant six médailles d'or, ce qui leur a valu leur place tant méritée à la finale nationale à Angers. "Grâce à leur travail acharné et à leur détermination, nos élèves ont atteint un niveau d'excellence exceptionnel. Leur esprit d'entraide et de fair-play est admirable. C'est un bonheur immense de les voir grandir et s'épanouir à travers la danse. Nous tenons également à féliciter les autres écoles corses qui ont obtenu d'excellents résultats lors de ce concours", exprime avec fierté Karine Lévy.Lors de la compétition régionale de Bastia, Léo Spurr, élève talentueux de Danse Attitude Calvi, a été particulièrement remarqué par un membre du jury bastiais et s'est vu offrir l'opportunité d'un stage à Royan. "C'est un véritable triomphe pour nos jeunes danseurs calvais de retour d'Angers. Leur succès a permis à la Corse de rayonner en remportant trois titres de champions de France, deux médailles d'argent et une médaille de bronze. Leur niveau d'excellence témoigne de leur travail acharné et de leur volonté inébranlable", conclut Karine Lévy avec enthousiasme.À présent, l'équipe de Danse Attitude Calvi se concentre sur le spectacle de fin d'année qui aura lieu le 10 juin à 21h30 au complexe sportif de Calvi. Cet événement sera une occasion de consacrer toutes les performances et les accomplissements des élèves après une année de travail intense.