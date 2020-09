Calvi-Mandelieu la Napoule à la nage : l'incroyable défi du dauphin corse Thierry Corbalan

Son épouse est comme toujours à ses côtés, ses amis et compagnons d'aventure Kylian et Lionel Thiercelin, deux champions de ski de vitesse sont tout autant concentrés.

On l'aide à enfiler sa combinaison: " Cette combi je dois la mettre pour me protéger des méduses" lance t-il avant que son épouse ne lui lise les derniers messages d'encouragement de ses enfants, de ses proches. Une dernière gorgée d'eau de Zilia et tel un boxeur se rendant sur le ring, le dauphin corse se dirige vers la plage. On lui ajuste ses lunettes de nage et son tuba pendant qu'une haie d'honneur se forme dans l'eau. Son regard croise celui de son épouse, il s'avance et avec grande tendresse il lui donne un baiser avant d'ajouter: "T'inquiètes pas ma chérie, tout va bien, ça va bien se passer"

Didier Bicchieray, adjoint au maire de Calvi, accompagné de Jackie Susini, conseillère municipale encourage le champion avant d'offrir un ouvrage de la Ville de Calvi.



On ajuste la mono palme du champion et c'est le grand départ.

Un ami nageur l'accompagnera quelques kilomètres et les Thiercelin père et fils sont là en kayak pour l'accompagner.



Rendez-vous dans 6 jours à Mandelieu la Napoule.



Pour cette première journée, le dauphin corse nagera une douzaine d'heures, avant de monter à bord d'un catamaran pour dormir et récupérer. Il en sera de même les jours suivants.



