Calvi. Ange Santini : "non, la ville n'est pas en état de faillite"

Le rapport de la Chambre Régionale des comptes dévoilé au début du mois de juillet portant sur la gestion de la Ville de Calvi sur la période de 2010 à 2019 a fait couler beaucoup d'encre depuis sa parution, notamment dans les rangs de l'opposition. Ce rapport spécifiait qu'après avoir été en "quasi faillite" sur la période 2012-2016, la situation financière de la ville de Calvi connaissait une légère amélioration en 2018 mais que la municipalité était restée dans "l'incapacité à mener à bien son futur programme d'investissement, sauf à réduire significativement ses dépenses et à améliorer ses recettes."Lors de la séance de ce vendredi l'opposition a dit regretter que ce rapport n'ait pas été publié avant les élections du 15 mars car "il aurait pu donner un éclairage tout autre et qui aurait pu changer la donne de l'élection municipale du 15 mars", selon Jérôme Seveon.Claudine Orabona pour Anima Calvese et Jérôme Sévéon et Bernard Giudicelli pour Calvi in core ont donc relevé plusieurs points de ce rapport, avant de demander des explications .Après s'en être expliqué, et avoir donné les vraies raisons de ce retard, le maire Ange Santini réfutait catégoriquement le terme faillite.C'est donc dans une tension palpable que ce conseil municipal s'est ouvert à 17h30 avec l'étude du rapport de la Chambre Régionale des Comptes.Claudine Orabona interrogeait le premier magistrat sur le volet assainissement de ce rapport et sur celui de la Semexval. De son côté Jérôme Sévéon revenait sur ce rapport de 128 pages et regrettait une nouvelle fois que ce dossier "n'ait pas été examiné lors d'une séance spécifique" en mettant ensuite l'accent sur "la situation financière critique de la ville de Calvi," avant d'interroger à son tour le maire sur le volet de l'assainissement et de l'eau.Ange Santini revenait donc sur les raisons de la date à laquelle ce rapport a été rendu public (voir notre édition du 1er juillet). "Le maire poursuivait en commentant point par point tous les volets de ce rapport.L'ordre du jour s'est poursuivi avec cette fois le débat d'orientation budgétaire qui intervient avant le vote le 31 juillet des budgets de la Ville de Calvi.D'autres questions à l'ordre du jour ont été adoptées à la majorité.