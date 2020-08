COVID-19 : Une nouvelle campagne de dépistage à Sartene et Propriano

Victoria Leonardi le Vendredi 7 Août 2020 à 12:36

Après Porto Vecchio, Ajaccio, Sarrola Carcopino et Bastia, l'ARS de Corse lance la 4ème opération de dépistage gratuit de la Covid-19 pour faciliter l’accès aux tests et casser les chaînes de transmission du virus dans la région.



Cette nouvelle opération aura lieu à Sartène et Propriano du 10 au 13 août prochain.



Après le succès des opérations précédentes, la prochaine opération aura lieu à Sartène, Propriano et le territoire de la Communauté de Communes la semaine du 10 au 13 août.

Le centre hospitalier de Sartène, partie prenante, apportera son appui au dispositif global de la campagne de dépistage.

Dans le cadre de cette opération, les équipes du Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) et de la gendarmerie présenteront le projet innovant de dépistage des personnes porteuses du Sars-CoV-2 grâce à l'odorat de chiens spécialisés, à partir d'un échantillon de sueur. Les volontaires pourront s’inscrire en même temps, pour participer à l’expérimentation.



Comment bénéficier de ce dépistage gratuit ?

Afin d’organiser au mieux les prélèvements et éviter de longues files d’attente, une prise de rendez-vous préalable est nécessaire. Pour cela, les équipes de l’ARS seront présentes lundi 10 août Au Casino Sartène de 10h à 12h et au Weldom-MS Matériaux de 16h à 19h. Mardi 11 au Casino Propriano de 10 à 12 heures et au Carrefour Market de Propriano- 15 à 19 heures

Infos pratiques Pour s’inscrire, la carte vitale ou le numéro de sécurité sociale sera demandé.

Les tests ne sont pas effectués sur les stands lors des inscriptions. Le lieu et l’horaire du rendez-vous seront donnés par l’équipe de l’ARS pour réaliser le test en drive (voiture ou à pied) entre le 12 et le 13 août.

L’ars de Corse poursuivra son « tour de Corse » des campagnes de dépistage gratuit de la Covid-19, en proposant des dépistages en Balagne, à Ghisonaccia et à Corte dans les semaines à venir.

