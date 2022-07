CDI saisonnier : les professionnels corses impatients d’expérimenter le dispositif

« Je ne sais pas si c’est la solution miracle, mais c’est une super idée. Après, il faut trouver comment la réaliser… », indique Élodie Mezzadri, gérante de l’hôtel U Frascone à Venaco, qui participe à l'expérimentation. Et c’est justement toute la question. Pour l’heure, le CDI saisonnier n’est encore qu’en phase d’étude : 23 établissements ont été consultés sur le sujet et une enquête en ligne a été lancée auprès des travailleurs saisonniers. Mais pour Benoit Chaudron, qui fait lui aussi partie des entreprises sélectionnées, c’est déjà un grand pas de franchi. « Cette étape, c’est un partage de réflexion et des envies des uns et des autres. Pour une fois, c’est une vraie discussion, et ce dialogue est magnifique », s’enthousiasme-t-il.



Il faut dire qu’en Corse, le sujet est particulièrement prégnant. En 2019, on compte 27 700 emplois saisonniers sur l’île, soit 19 % de l’emploi salarié annuel régional (hors agriculture). « Cette part, six fois plus importante qu’au niveau national, place l’île en tête des régions françaises », souligne le groupe de travail. Et ce constat n’est pas sans risque, tant pour l’emploi des saisonniers que pour la stabilité des entreprises des secteurs de la restauration, de l’hébergement et du commerce, qui concentrent « 80% de ces emplois », selon le groupe de travail. Au-delà, c’est la question même de l’équilibre économique de l’île qui est en jeu.