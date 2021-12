CAPA : il n'y aura pas d'ouvertures dominicales supplémentaires des commerces à Sarrola-Carcopino

C’est un ordre du jour particulier qu’a présidé Laurent Marcangeli, ce mardi dans les locaux de la CAPA. Un ordre du jour, le dernier de l'année, dont 17 rapports, sur les 18 présentés, ont été adoptés. Une actualité peu fournie en cette fin d’année mais une grande émotion quand le président a salué la mémoire de Fanfan Dominici, récemment disparu... « Une année difficile, rappellera t-il en guise de préambule, marquée par la disparition de Pierre-Jean Poggiale et il y a peu Fanfan Dominici, mémoire de notre institution dont il fut l’un des fondateurs il y a vingt ans. Fanfan a occupé une place très importante à Alata et à la CAPA où il passa deux décennies au service de la vie politique corse. Ses observations et ses compétences en matière de finances publiques nous manqueront.C’était une personnalité hors du commun. »



L’ouverture dominicale sur la commune de Sarrola Carcopino fait polémique

Après une minute de silence à sa mémoire, le dernier Conseil Communautaire de l’année a pu débuter. Au programme, 18 rapports parmi lesquels l’autorisation donnée au président de signer la convention cadre relative à l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau. « Nous demandons, précise Anne-Marie Sichi, rapporteur, à ce qu’Alexandra Feracci puisse dans son activité professionnelle, bénéficier d’un statut social et d’aménagement de son temps lui permettant de se consacrer à ses obligations sportives. » Un rapport adopté sans surprise à l’unanimité.

Autre point fort, l’autorisation donnée au président de signer une convention de partenariat relative à la mise en œuvre expérimentale des Espaces Tests Agricoles (ETA) en Pays Ajaccien avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Un dossier dont il avait déjà été question lors d’un précédent conseil. « Cette mise en place, rappelle Xavier Lacombe, suscite un vif intérêt et nous permet de compter un nouveau partenaire sur l’accompagnement des testeurs en technique de maraîchage. »

Un rapport adopté, lui aussi et comme 16 autres, à l'unanimité.





Le seul qui, in fine, aura fait polémique concernera l ‘ouverture dominicale des commerces et un avis d’Alexandre Sarrola, maire de la commune de Sarrola Carcopino sur un projet de dérogation qu’il justifiera par «Le plan de relance économique annoncé par la CAPA. »

Par courrier en date du 1er décembre dernier, le maire concerné a informé le président de la CAPA de son souhait de fixer pour l’année 2022 à 12, le nombre de dimanches pour lequel une dérogation à l’obligation de fermeture dominicale des commerces est donnée sur sa commune…

Un avis qui sera majoritairement rejeté sauf par Alexandre Sarrola et trois de ses conseils qui se prononceront en faveur de cette ouverture.

« On s’attendait à cette réponse du Conseil communautaire, explique le maire de Sarrola Carcopino, ce n’est pas la première fois que l’on nous refuse l’ouverture des douze dimanches, on revient sur les cinq dimanches comme le prévoit le droit traditionnel. J’essaie de militer pour mes commerçants. La taxe locale sur les enseignes publicitaires (TLPE) a été baissée de 33 % pour les commerçants car ils ont souffert.Il me paraissait judicieux pour eux, d’avoir les douze dimanches. Cela ne rentre visiblement pas dans les objectifs de la CAPA et notamment la Ville d’Ajaccio, il faudra un débat plus important à l’échelle du territoire pour rééquilibrer les choses. On fait partie du même bassin de vie, les commerçants sarrolais ne pourront pas accepter bien longtemps qu’il y ait 12 dimanches à Ajaccio et 5 sur notre commune... »

Le prochain Conseil est prévu pour le mercredi 19 janvier.