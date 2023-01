"C’est de la poudre aux yeux" : pour les boulangers corses, les aides ne suffiront pas à surmonter la crise

Très véhément sur la question, Marc Ventura déplore plus globalement des « pseudo solutions », trop peu concrètes ou simplement déconnectées de la réalité. Car le discours tenu par le ministre de l’Économie, ce mercredi 4 janvier, ne l’a pas non plus convaincu. Visiblement préoccupé par le problème énergétique, Bruno Le Maire a annoncé la possibilité pour les boulangers de résilier leur contrat d’électricité « sans frais », en cas de hausse de prix « prohibitive ». « Le problème, c’est le délai », reprend Marc Ventura. « Cette mesure aurait été un vrai plus si les entreprises avaient pu y avoir accès avant l’inflation. Là, les factures tombent, et il faut les payer. C'est un peu tard pour renégocier. »



Justement, dans ses deux établissements, et alors qu’il affirme consommer autant qu’avant, Marc Ventura note « des facture doublées par rapport à 2022, à la même époque ». Et ce qui l’inquiète le plus, ce sont les prochaines augmentations, « qui devraient arriver en février ». « On a fait une étude rapide. Et avec les différentes hausses qui s'annoncent, pour avoir une marge convenable sur le pain, il faudrait vendre la baguette en moyenne à 3,2 euros ! » Une situation qui pourrait avoir raison de certains commerçants de l’île. « En Corse, on a déjà des signes très clairs de la tension financière des entreprises. »



Dans le cas de ces boulangeries rencontrant des difficultés particulièrement importantes, Bruno Le Maire a également mis en avant la possibilité de bénéficier d’une remise sur l’énergie, pouvant aller jusqu’à 40 %. « Ça, c’est vraiment dans le meilleur des cas », nuance le président du syndicat boulangerie-pâtisserie en région Corse. « Cet abattement, il concerne certains dossiers, vraiment pas tout le monde. » Loin d’être satisfait, Marc Ventura se projette maintenant sur la suite, faisait fi des récentes annonces. « Une manifestation des professionnels est prévue le 23 janvier à Paris. Ça fait partie des choses à faire. On a vraiment besoin d’aide. »