Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, en Corse-du-Sud lundi

Brigitte Bourguignon tiendra ensuite une réunion de travail à l’agence régionale de la Santé de Corse où sera effectuée également une revue des projets d’investissements en Corse et où est prévue une rencontre avec les associations d’aide à domicile.

La ministre ministre déléguée chargée de l’Autonomie débutera sa journée en Corse-du-Sud par la Visite de l’EHPAD de Vico dans le cadre du plan d’investissement de rattrapage en CorseAu programme de ce premier rendez-vous à EHPAD Jeanne d’Arc ?Visite de l’établissement, présentation du projet et investissements prévus et rappel de l’intérêt de la 3ème dose de vaccination contre la COVID 19La journée se poursuivra par une réunion de travail autour du projet de résidence autonomie de Corte qui se tiendra à l'Urssaf à Ajacciopuis par la présentation et l'état d’avancement du projet avec la présence du porteur de projet et les équipes de la CARSATLa ministre déléguée chargée de l’Autonomie tiendra un point presse à l'issue de sa journée en Corse-du-Sud