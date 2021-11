Boris Cyrulnik à Bastia pour parler des ​« 1000 premiers jours de l'enfant »

Neuropsychiatre, psychanalyste, auteur de plus de trente ouvrages, Boris Cyrulnik, sera à Bastia ce vendredi 19 novembre pour parler de petite enfance. L'éthologue, connu dans le monde entier pour avoir vulgarisé le concept de résilience, est en effet aujourd'hui l'une des figures les plus consultées en France au sujet du développement de l'enfant. Son rapport sur les mille premiers jours de l’enfant, remis au gouvernement en 2020, a par exemple inspiré l’allongement du congé paternité.Invité sur la scène du théâtre municipal dans le cadre de la semaine « Ingrandà Bè » portée par la Collectivité de Corse , le neuropsychiatre qui plaide pour une politique de la petite enfance plus ambitieuse, parlera au public bastiais "d'une période qu'il définit déterminante pour le développement de l’enfant" .« Les 1000 premiers jours »