Ingrandà bè in Corsica : une semaine pour sensibiliser et informer sur les 1000 premiers jours de vie de l’enfant

« Il faut tout un village pour élever un enfant », c’est par cette phrase que le docteur Nicole Carlotti, directrice de la promotion de la Santé et de la prévention sanitaire à la Collectivité de Corse a présenté, ce 15 novembre au Palais des Congrès d’Ajaccio, la première édition de « Ingrandà bè in Corsica », une opération régionale menée par la CdC en partenariat avec l’ARS, la CAF et la MSA à laquelle vont participer durant toute la semaine, tous les professionnels de la santé et de la petite enfance en lien avec les 1000 premiers jours de vie de du bébé. C'est en effet pendant cette période, considérée comme une phase cruciale dans le développement physique et psychologique des enfants et des futurs adultes, qui se posent en effet les bases nécessaires à leur apprentissage, et que leur personnalité se forme.



Les thématiques fondamentales que sont la grossesse, la naissance, la famille, et les 1000 premiers jours seront donc abordées et des activités sportives, culturelles et artistiques à destination d’enfants accompagnés de leurs parents seront mises en place pour cette première édition ponctuée de plusieurs conférences-débats, ateliers parents-enfants, rencontres avec des professionnels. Du temps pour parler, pour écouter, pour apprendre, pour témoigner ou s’enrichir de l’expérience des autres, du temps à partager avec ses enfants, voilà ce que proposent la Collectivité de Corse, la ville de Bastia, les communes, les crèches et les associations qui œuvrent au quotidien dans le secteur de l’enfance. «On est parti de l’idée des journées consacrées à la petite enfance qui existaient déjà en Corse pour regrouper ces forces vives autour d’un même projet, rappelle le docteur Carlotti, il s’agit de la semaine parentalité-enfance sur les 1000 premiers jours de l’enfant, c’est-à-dire du quatrième mois de grossesse aux deux ans de l’enfant. Ainsi et sur l’ensemble du territoire corse, des actions portées par la PMI en partenariat avec la CAF et les associations de terrain sont développées. Cette période clé du développement de l’enfant constitue une phase d’opportunité mais aussi de vulnérabilité pour les parents et leurs enfants, d’où l’engagement de la PMI. »





Un projet étendu sur toute l’île

Lors de cette première journée dédiée plutôt aux professionnels, Nicole Carlottti était accompagnée de Fabienne Galley, Sage-Femme coordinatrice du CH Verdun et responsable du projet coaching parentalé réalisé en région Grand-Est et le docteur Catherine Salinier, pédiatre à Bordeaux, consultante en lactation et formation de pédo-psy petite enfance. « Toutes les deux, rappelle le docteur Carlotti, ont participé aux recommandations pour la pratique clinique « 1000 premiers jours » faites par le collège national des sages-femmes en partenariat avec Santé Publique France. Il est primordial de renforcer un partenariat très fort avec les professionnels de la petite enfance et d’intervenir le plus largement possible sur l’ensemble du territoire... »

Au terme de ce colloque introductif, le public constitué des professionnels a pu faire le tour des stands proposés par les acteurs de la petite enfance sur des thèmes et variés allant de l’accompagnement de la grossesse aux activités de gymnastique en passant par des ateliers de portage, baby-gym, ateliers musicaux. Des ateliers qui seront repris au cours de la semaine à Propriano, Sartène, Porto-Vecchio, Moriani, Folelli, Corte, Ile-Rousse, Calvi et Bastia pour finir ce vendredi. « L’idée est de faire en sorte que ce soit plus parlant pour les familles en insistant sur l’importance de ces 1000 premiers jours. Il faut donner les moyens à certaines familles d’accéder à certaines choses (nutrition, mode de garde)... »

Cette première édition s’achèvera ce vendredi à Bastia où le neurologue et psychiatre Boris Cyrulnik, responsable d’un groupe de recherche en éthologie clinique à l’hôpital de Toulon - il est l’auteur du concept de « résilience » - évoquera le rapport sur les 1000 premiers jours de l’enfant remis le 8 septembre 2020 à Adrien Taquet, Secrétaire d’État en charge de l’enfant et des familles.

Cette première édition d Ingrandà bè in Corsica est, bien entendu, appelée à se pérenniser dans le temps.