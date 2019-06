Borgo. Une journée pour réfléchir à l’économie circulaire ce 2 juillet

Le recyclage local enjeu environnemental et économique fort pour la Corse sera au cour du 1 er forum de l’économie circulaire que le Syvadec organise ce mardi 2 juillet au campus de la CCI de Borgo.





Une journée d’échanges entre les acteurs du recyclage, les entreprises et les porteurs de projets pour développer un réseau et favoriser la concrétisation de projets insulaires, faire un bilan à ce jour et comprendre quel est le potentiel économique pour les entreprises locales.







Au programme de la journée :



• Economie Circulaire : Où en sommes-nous en Corse ? Quels sont les enjeux de la valorisation locale ? Quelles sont les filières existantes ?



· Recyclage local, la vision des éco-organismes



• Retours d’expériences de 5 porteurs de projets ayant développé des filières de valorisation locale sur leur territoire (ECODEC Guadeloupe, A4 Recyclage Marseille, MP Industries Gardanne, AVpur - Réunion, IDEM - Fragnes La Loyère) et présentation de 3 initiatives corses (CCB, EH4E et CORSTYRENE)



• Présentation des dispositifs de financements existants



• Organisation d’ateliers-projets basés sur les témoignages et retours d’expériences des intervenants extérieurs.