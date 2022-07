Biodéchets : 8,1 tonnes de compost collectées en moins de 3 mois à Borgo et Furiani

La valorisation des déchets est un enjeu important dans le cadre de la préservation de l’environnement. Considérant que 30% du contenu des nos poubelles est composé de déchets alimentaires, l'Office de l'environnement de la Corse a installé deux composteurs électromécaniques à l'école de Furiani et à la prison de Borgo qui récupérent quotidiennement les résidus organiques issus des 1200 repas servis par les deux établissements.



L'expérimentation de ce système, qui permet de récolter 70 kg de déchets par jour et d'améliorer la gestion de biodéchets en valorisant sur place les restes alimentaires, s'est avéré et concluante "Les enseignements de ce test grandeur nature sont nombreux et riches. Globalement, ils concluent à la pertinence de ce mode de traitement, notamment pour les gros producteurs de biodéchets, et à la rapidité des performances obtenues" indique l'OEC qui souligne que "au-delà de confirmer l’efficacité des solutions de traitement de proximité et adaptées aux territoires, cette expérimentation a permis de mettre en avant la possibilité de réduire les impacts environnementaux générés par les transports routiers des déchets (collectes, transports vers la plate-forme de compostage de Cargèse) et d’en réduire leur coût."



​8,1 tonnes récoltées en 3 mois

Plus dans le détail l’expérimentation menée à l’école de Furiani a permis de transformer, sur une période de 3 mois, 1.600 t de biodéchets en 300 kg d’amendement organique utilisable localement. Au Centre pénitentiaire de Borgo, les résultats enregistrés sont tout aussi rapides et remarquables : 6.500 tonnes de biodéchets ont été détournés de l’enfouissement. Aussi, fort de ce succès, la direction de l’établissement a souhaité pérenniser le dispositif et acter l’acquisition d’une machine disposant d’une capacité de traitement supérieure. Cette installation qui permettra de traiter la totalité des biodéchets générés par plus de 1 000 repas par jour.



Des débuts prometteurs pour l'Office de l'environnement de la Corse qui souhaite encore étendre l'usage de ce dispositif "de nouvelles opérations sont d’ores et déjà programmées afin de traiter d’autres types de producteurs : Commerces de bouche, structures médico-sociales, grande distribution."



Dans les mois à venir, l’hypermarché Leclerc de l’Ile-Rousse qui produit 600 kilos par jour de biodéchets et d’invendus organiques devrait être équipé d’un composteur. L’OEC a aussi pour ambition de valoriser 50 kilos de déchets alimentaires provenant des restaurants de la commune de Santa Maria di Lota et de sa cantine scolaire ainsi que 70 kilos de déchets provenant des commerces et des restaurants de Brando.