Biguglia : une nouvelle saison culturelle riche et variée

«Notre volonté politique est de mettre en place une culture pour tous à des prix intéressants » a expliqué François Leonelli. «Cette nouvelle saison sera basée sur l’insularité et nous avons tissé des liens étroits avec la Collectivité de Corse et adhéré à la charte de diffusion de celle-ci favorisant une programmation insulaire et créant un partenariat important avec tous les espaces scéniques insulaires ».



Une vingtaine de spectacles

C’est une programmation riche et variée qui sera proposée au public de tous les âges. «On a misé sur l’humour et l’exclusivité » détaille Alain Gherardi. «Le budget reste le même que la saison passée mais le nombre de spectacles a considérablement augmenté ». Parmi les moments forts de cette saison (voir programme ci-joint) la nouvelle pièce bilingue de Corinne Mattei et Pierrick Tonelli «Lettere di Santa», les humoristes Christelle Chollet, Sellig et Merri, «Le Barbier de Seville » avec ses 52 musiciens dans la fosse, le «Mental Circus» de Viktor Vincent, «La femme qui danse» de Marie-Claude Pietragalla ou encore les concerts de Voce Ventu, Vitalba, Missaghju et Ghjami Aghjalesi… A noter aussi un programme spécial Noël en décembre et A Festa di a lingua.



Une vingtaine d’ateliers et des formations diplômantes

Le Spaziu Charles Rocchi c’est aussi une vingtaine d’ateliers tout au long de l’année. «Nous étions jusqu’à présent dans un format MJC, nous avons souhaité nous professionnaliser pour tendre à une formation diplômante » souligne A. Gherardi. «Nous avons ainsi signé une convention avec le conservatoire de musique de Bastia. Cela nous permettra de faire bénéficier à nos élèves d’une formation diplômante s’ils le désirent avec divers cycles jusqu’au DE ». Parmi les ateliers : guitare acoustique et électrique, piano, violon, percussions, café théâtre, danse, flamenco, salsa, claquettes, chant, arts plastiques, photo, langue corse, zumba… Autre nouveauté, la mise en place d’une classe FM, Formation Musicale, solfège avec un professeur détaché du conservatoire de Bastia et la création d’ici décembre d’une classe d’ensemble et d’orchestre. Emmanuelle Marini, professeur de musique, aura en charge la coordination entre les professeurs du Spaziu et du conservatoire de musique de Bastia. Cette transversalité permettra au Spaziu de Biguglia d’accueillir le 14 novembre prochain un spectacle sur Henri Tomasi. Enfin, comme chaque saison les vastes couloirs du Centre culturels abriteront des expositions.





Des liens renforcés avec l’Onda

«Depuis quelques semaines nous avons aussi tissé des liens avec l’Onda, l’Office National de Diffusion Artistique, qui, subventionné par le ministère de la Culture, encourage la diffusion des formes contemporaines du spectacle vivant qui s’inscrivent dans une démarche de création contemporaine soucieuse d’exigence artistique. Des représentants de cet office viendront visiter notre centre culturel le 15 octobre» indique A.Gherardi.





Une médiathèque qui monte en puissance

Si la médiathèque de Biguglia dispose actuellement d’une librairie de quelques 10 000 ouvrages, elle compte bien doubler ce nombre rapidement ainsi qu’augmenter le fonds corse. Cette médiathèque reprendra ses activités mardi 7 septembre. «Notre B620 n’a que 3 ans et va continuer à monter en puissance » souligne sa directrice Rose-Lilla Ferrari. «Nous allons privilégier le lien social, le partage grâce à la lecture, la musique, l’informatique, les jeux vidéo et à travers une centaine d’ateliers créatifs, tous gratuits, pour ouvrir à toutes les cultures. Dans notre petit espace dédié nous aurons aussi du spectacle vivant pour tous les âges et nous accueillerons les groupes scolaires. Un travail sur la mémoire de Biguglia va aussi être entrepris». La municipalité entend par ailleurs déplacer la culture dans tous les lieux de vie de la commune, développer le hors-mur, se déplacer dans les crèches...

A noter sur votre agenda, une journée «Portes Ouvertes» au centre culturel Charles Rocchi ce samedi 4 septembre de 14h à 18h. L’occasion pour le public de découvrir toutes les activités qui seront proposées durant cette saison 2021/2022.





La saison débutera le 1er octobre 2021 pour se clore le 3 juin 2022.