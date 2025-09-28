Biguglia : retrouvé mort dans sa voiture au Lancone

Jean-Michel Luciani avait quitté son domicile d’Ortale de Biguglia jeudi vers 17h30. Des caméras de vidéosurveillance l’avaient montré montant dans sa voiture, dernière trace connue.
Une enquête pour "disparition inquiétante" avait été ouverte vendredi par le parquet de Bastia. Les recherches, menées notamment à l’aide de drones, ont permis de localiser le véhicule.
Selon le procureur de la République de Bastia, les premiers éléments évoquent un accident de la circulation, en attendant les examens médico-légaux.
Une enquête pour "disparition inquiétante" avait été ouverte vendredi par le parquet de Bastia. Les recherches, menées notamment à l’aide de drones, ont permis de localiser le véhicule.
Selon le procureur de la République de Bastia, les premiers éléments évoquent un accident de la circulation, en attendant les examens médico-légaux.
-
Running - Lesia Manenti et Axel Mondain champions de Corse du 5 km
-
Sartene - Le jour où le cancer a changé la vie de Nicolas de Peretti
-
Nicolas Santini (Sport In Calvi) remporte la 35e édition de la Paolina à Morosaglia
-
À table - Tianu di fasgioli è pumate (gratin de haricots et tomates)
-
A màghjina - I flamanti di Chjurlinu