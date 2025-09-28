CorseNetInfos
Biguglia : retrouvé mort dans sa voiture au Lancone


La rédaction le Dimanche 28 Septembre 2025 à 10:21

Jean-Michel Luciani, 56 ans, porté disparu depuis jeudi soir, a été retrouvé mort dans sa voiture samedi 27 septembre. Le véhicule a été découvert dans un ravin du défilé du Lancone, en Haute-Corse.



Jean-Michel Luciani avait quitté son domicile d’Ortale de Biguglia jeudi vers 17h30. Des caméras de vidéosurveillance l’avaient montré montant dans sa voiture, dernière trace connue.
Une enquête pour "disparition inquiétante" avait été ouverte vendredi par le parquet de Bastia. Les recherches, menées notamment à l’aide de drones, ont permis de localiser le véhicule.
Selon le procureur de la République de Bastia, les premiers éléments évoquent un accident de la circulation, en attendant les examens médico-légaux.




