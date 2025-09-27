Biguglia - Disparition inquiétante : qui a vu Jean-Michel ?

Le dernier signalement indique que M. Luciani portait un short et un t-shirt noirs. La famille, très inquiète, multiplie les démarches pour tenter de le retrouver.
Si vous avez des informations, contactez immédiatement le commissariat de Bastia ou la gendarmerie.
