Biguglia - Disparition inquiétante : qui a vu Jean-Michel ?


le Samedi 27 Septembre 2025 à 15:39

Jean-Michel Luciani, âgé de 56 ans, est porté disparu depuis plusieurs jours en Haute-Corse. Il a quitté son domicile le jeudi 25 septembre en fin d’après-midi, à bord de sa Volkswagen Polo noire immatriculée BK970KB, et n’a depuis donné aucun signe de vie. Son téléphone a été localisé pour la dernière fois à commune Ortale de Biguglia.



Biguglia - Disparition inquiétante : qui a vu Jean-Michel ?
Le dernier signalement indique que M. Luciani portait un short et un t-shirt noirs. La famille, très inquiète, multiplie les démarches pour tenter de le retrouver.
Si vous avez des informations, contactez immédiatement le commissariat de Bastia ou la gendarmerie.





