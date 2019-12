Biguglia : La municipalité fête les anciens !

Le temps d’un repas, les anciens ont ainsi pu se retrouver et partager un moment de convivialité en compagnie du maire et de ses équipes et profiter du colis cadeau que la commune leur offre chaque année. « Si heureusement, la plupart pourront bénéficier de la chaleur des retrouvailles familiales à l’occasion du réveillon, certains, malheureusement, de plus en plus nombreux, seront seuls » indique encore le maire.





« La lutte contre l’isolement des personnes âgées est une priorité, il en va d’une certaine idée de l’identité de notre société ; la Corse a toujours pris soin de ses anciens, en raison des valeurs essentielles de respect et de solidarité intergénérationnelle qui sont les siennes, notre municipalité par cet évènement s’inscrit dans le droit fil de cette tradition.



« Une ville n’est pas qu’un agglomérat d’individus, isolés et étrangers les uns aux autres, une ville c’est aussi une certaine idée de la vie en collectivité, essentielle au bien commun. Biguglia aura toujours à cœur de promouvoir ces instants de vie sociale et des politiques fortes de solidarité à l’endroit des plus fragiles » conclut Sauveur Gandolfi Scheit.