"Bienvenue chez nous" de TF1 revient chez Félix et Joël à Lumio

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Lundi 19 Août 2019 à 21:44

"Bienvenue Chez Nous" se lance dans un grand combat des régions à l’issue duquel une seule maison sera désignée Meilleure Maison d’hôtes de France et gagnera la somme exceptionnelle de 10 000 euros. Pendant les quatre premières semaines, la compétition fera rage pour désigner quatre duos d'ambassadeurs aux quatre coins de la France : Grand Ouest, Sud, Nord et Est. Pour la Corse, TF1 a rappelé une équipe choc : Felix et Joël à Lumio. Retrouvez-la la semaine du 19 au 23 août et surtout le mardi 20 en Corse. Cette semaine, la région Nord se déchire...

