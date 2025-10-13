Le festival Strett’in Arte a fêté ses 10 ans entre Algajola, Lumio et Calvi

À la veille des vacances de la Toussaint, de jeudi à dimanche derniers, le village d’Algajola s’est transformé comme chaque année en scène à ciel ouvert pour accueillir le festival Strett’in Arte, porté par la compagnie I Luminelli. Pour sa 10ᵉ édition, l’événement s’est déplacé vers Lumiu et Calvi, tout en conservant son âme, celle d’un festival convivial, populaire et curieux de toutes les formes d’expression artistique.



« C’était cette année la dixième édition de Strett’in Arte. De jeudi matin à dimanche soir, des spectacles se sont déroulés dans tout le village. De la place de l’église, sur la place du château, dans notre petite salle et désormais à Lumio et Calvi », explique Marie-Élise Luiggi, présidente de l’association organisatrice.



Une programmation éclectique et généreuse



Au programme, des spectacles gratuits et payants, des matinées réservées aux scolaires, des ateliers et des rencontres avec les artistes. Du théâtre, de la danse, des comédies, des clowns. Un événement qui a su rassembler comme chaque année depuis sa création, un public varié, du plus jeune au plus averti.



« Cette année, une nouveauté, une troupe de danse contemporaine est venue de Haute-Savoie, avec 115 danseurs. Nous avons aussi accueilli aussi l’école de Carlo Boz, qui a proposé un atelier aux enfants de l’école d’Algajola vendredi après-midi et une masterclass de la Comedia Dell’Arte ce dimanche matin », détaille la présidente.



Les compagnies fidèles étaient également de la partie. Les Chjachjaroni avec Robin des Bois et Cigalon, tandis que les Loubards ont présenté Le Révizor, à la salle de spectacles de Calvi pour les scolaires et le grand public. « Ce spectacle a déjà été joué deux fois à Avignon, c’est magnifique ! », souligne Marie-Élise Luiggi. Sans oublier les irrésistibles Germaine et Germaine, un duo gestuel et clownesque qui a conquis le public du festival “Petits Cailloux” l’an passé, ou encore la troupe bastiaise A Ghjuvanetta, invitée d’ouverture avec un spectacle jeune public.



Un festival qui s’ouvre à la Balagne



L’édition 2025 a marqué un tournant, Strett’in Arte s’étant déployé sur plusieurs communes du territoire. « C’est une première ! Pourquoi ne pas proposer des spectacles aussi dans les villages voisins, au moins ceux de la communauté de communes de Calvi ? Nous ferons le point pour voir comment cela s’est passé cette année, et si le public a répondu présent, nous renouvellerons l’expérience dans les années à venir », indique la présidente.



Un prolongement culturel de la saison estivale



Entre mer et culture, le festival contribue aussi à prolonger la vie économique et touristique du littoral balanins.« C’est vrai que la date, juste avant les vacances de la Toussaint, permet de prolonger la saison. Certains hôtels et restaurants restent ouverts pour l’occasion, et c’est une belle chose pour le village », se réjouit Marie-Élise Luiggi.



Strett’in Arte, pour former et fédérer autour d’un art



Strett’in Arte, c’est aussi une école de passion. Les ateliers ouverts aux scolaires, amateurs et néophytes permettent à chacun de découvrir les arts de la scène aux côtés de professionnels. « Les amateurs côtoient les professeurs et les artistes confirmés. Les enfants assistent à des pièces adaptées à leur âge. C’est ainsi qu’on donne le goût du théâtre et qu’on fait peut-être naître les comédiens de demain », conclut la présidente avec enthousiasme.



Cette belle édition anniversaire qui s’est conclue ce dimanche, avec un public conquis et sous un soleil plus que généreux.

