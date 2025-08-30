A Scala Corta : une nouvelle association en Balagne pour soutenir les parents

Fondée le 22 mars dernier en Balagne, l’association A Scala Corta a tenu sa première Assemblée générale ordinaire ce mois d’août à Lumiu, dans la salle communale A Rimessa. Cette jeune structure, présidée par Axelle Claveau, place son action au service des familles, en particulier celles confrontées au handicap, mais s’adresse aussi plus largement à tous les parents en quête de soutien et de répit.



Une initiative née d’un vécu personnel

« Au départ, j’ai voulu aider les mamans qui venaient d’avoir un enfant, car après la naissance de ma fille, j’ai réalisé à quel point l’accès aux soins et à l’accompagnement était limité. Je m’étais sentie seule, heureusement j’avais ma maman et son expérience de parent », explique Axelle Claveau.

Son parcours auprès de la petite enfance et sa formation dans l’accompagnement du handicap l’ont amenée à rencontrer des familles confrontées à de lourdes difficultés : enfants non scolarisés, parents isolés, absence de solutions adaptées. « Je voulais faire quelque chose. J’ai créé l’association en mars et tout s’est déclenché très vite : partenaires, bénévoles, associations. Les besoins étaient là. »



Des actions déjà concrètes

En quelques mois, A Scala Corta a mis en place plusieurs dispositifs. Un groupe de parole mensuel pour les parents, animé par la psychomotricienne Karima Lahouassa. Du soutien scolaire adapté, notamment pour les enfants TDAH, DYS ou avec troubles du comportement. Des ateliers éducatifs et ludiques organisés chaque semaine. Un accompagnement parental spécialisé grâce à des intervenants formés à l’autisme et aux méthodes comportementales.

« En plus d’accompagner les parents en difficulté, qu’ils aient ou non un enfant en situation de handicap, nous proposons du répit. Une demi-journée par semaine, pour que les parents puissent souffler et prendre soin d’eux », souligne la présidente.

Pour beaucoup de familles, ces rendez-vous représentent une véritable bouffée d’air. « Dès la première réunion, les mamans ont dit : “Ah, ça y est, on n’est plus seules, on peut papoter entre nous. Ça fait du bien.” »



Vers une structure inclusive en Balagne

L’association ne cache pas ses ambitions. Elle travaille à la création d’une médiathèque-ludothèque inclusive en Balagne, avec des espaces sensoriels, de repos, de lecture et de jeux adaptés. Une demande officielle de local a été déposée auprès de la commune de Lumiu.

Parmi les projets à moyen terme, figure aussi l’ouverture d’un foyer pour adolescents et adultes autistes, en partenariat avec l’AHCMN et l’association belge Mystral.

« Nous voulons proposer un cadre bienveillant, où chaque enfant, adolescent, adulte puisse trouver sa place et s’épanouir en toute sécurité. L’offre est inexistante sur notre territoire », insiste Axelle Claveau.



Un appel aux soutiens locaux

Entourée d’une équipe pluridisciplinaire et de parents motivés, A Scala Corta bénéficie déjà de soutiens : la CAF, le CIAS L’Isula-Balagna, certaines communes de Balagne, un partenariat avec Cap Solidaire et plusieurs associations de solidarité. Mais pour pérenniser son action, elle lance un appel.

« Il nous manque encore deux choses : des bénévoles et des financements. Nous espérons sensibiliser les institutions et les acteurs locaux pour construire ensemble des solutions adaptées aux familles », conclut la présidente.

L’assemblée générale a permis de dresser un premier bilan et d’ouvrir plus largement la réflexion sur l’avenir de l’inclusion en Balagne.