"Bella ciao" a inauguré le petit théâtre de verdure de Lumio

Il y avait foule au tout nouveau théâtre de verdure de Lumio pour assister à ce magnifique spectacle intinérant "Bella ciao" proposé par "U Svegliu Calvese" et réalisé dans le cadre du festival di a lingua corsa 2019, par la compagnie TeatrEuropa, avec le soutien de la Collectivité de Corse et mis en scène par Orlando Forioso.

« Bella Ciao » , on l'a dit est un spectacle itinérant dans lequel les publics se réapproprient des histoires de résistance en Corse.

Trois femmes sur scène - Patrizia Gattaceca, Lydia Poli, Patrizia Poli- autrement dit le célèbre groupe musical Soledonna. Elles chantent, jouent, relatent, protestent, se disputent, contestent et nous accompagnent dans ce voyage qui traverse le XXème siècle, voyage auquel elles ont participé.

En 2017, TeatrEuropa a rencontré de nombreux jeunes spectateurs dans le but de comprendre ce qu’ils attendent réellement du théâtre pour pouvoir se le réapproprier.

À l’issue de cette première réflexion, quelques mots sont restés dans la tête des artistes qui les ont entendus : identité, comique, actualité, engagement, participation, multimédia, méta théâtre, notre histoire....

Une soirée largement appréciée par un public sous le charme.