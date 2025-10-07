Bastia : un nouveau carrousel s’installe sur la place Saint-Nicolas

D’ici quelques jours, un tout nouveau carrousel aux chevaux de bois prendra sa place, porté par les nouveaux propriétaires du manège, qui ont repris l’activité au mois de mai. « Ça faisait à peu près une quarantaine d’années qu’il était installé sur la place, et vu que le manège était quand même assez ancien, on a décidé de mettre un carrousel neuf avec des chevaux de bois », explique William, le propriétaire. Pourquoi avoir choisi un carrousel traditionnel plutôt qu’un manège plus moderne ? « On a déjà sur la place un autre manège qui a des camions, des voitures… Toutes les grandes villes ont un carrousel, et je pense qu'à Bastia, il y avait un manque. En plus, on trouve que ça s’intègre bien avec les attractions qu’il peut y avoir à différentes périodes sur la place comme le Salon du chocolat ou le marché de Noël. C'est quand même joli comme manège. »



Avec l’arrivée de ce nouveau carrousel, les plus petits comme les plus grands auront désormais le choix entre deux manèges sur la place Saint-Nicolas : l’un plus moderne, avec ses véhicules colorés, et l’autre plus classique, avec ses chevaux de bois et son charme d’antan. Les propriétaires espèrent être prêts à inaugurer le carrousel « dès ce week-end », juste à temps pour accompagner les festivités du Salon du chocolat. « On a reçu le manège par conteneur lundi matin, et on est en train de le monter. On espère être prêts pour ce week-end, mais normalement, ça devrait être bon », précise William.

