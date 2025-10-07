CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Ajaccio : Une dynamique collective pour la réinsertion et pour prévenir la récidive 07/10/2025 Hyacinthe Vanni : « La fusion des SIS 2A et 2B permettra la même réponse opérationnelle sur toute la Corse » 07/10/2025  Festival Arte Mare - Quand Melissa Drigeard nous plonge au coeur du « Gang des amazones » 07/10/2025 Sartène : un important exercice de sécurité civile ce jeudi 07/10/2025

Bastia : un nouveau carrousel s’installe sur la place Saint-Nicolas


Léana Serve le Mardi 7 Octobre 2025 à 16:14

Présent depuis plus de 40 ans, le manège du bas de la place Saint-Nicolas à Bastia a été démonté cette semaine, et sera bientôt remplacé par un carrousel aux chevaux de bois. L’installation devrait être prête d’ici ce week-end.



Le carrousel qui sera installé en bas de la place Saint-Nicolas (Crédit : Mairie de Bastia)
Le carrousel qui sera installé en bas de la place Saint-Nicolas (Crédit : Mairie de Bastia)
Depuis quelques jours, les habitués de la place Saint-Nicolas de Bastia ont pu remarquer un grand vide à côté de l’office de Tourisme : le manège, installé en bas de la place depuis plusieurs décennies, a soudainement disparu. Une scène qui a vite fait réagir sur les réseaux sociaux, entre inquiétude, nostalgie et interrogations : « Encore une page qui se tourne », « C’est vraiment dommage », « Que de beaux et bons souvenirs », peut-on lire sous une publication Facebook. Mais que les Bastiais se rassurent : le manège n’a pas été supprimé, il est simplement en train d’être remplacé, comme l’a indiqué la mairie ce lundi.


D’ici quelques jours, un tout nouveau carrousel aux chevaux de bois prendra sa place, porté par les nouveaux propriétaires du manège, qui ont repris l’activité au mois de mai. « Ça faisait à peu près une quarantaine d’années qu’il était installé sur la place, et vu que le manège était quand même assez ancien, on a décidé de mettre un carrousel neuf avec des chevaux de bois », explique William, le propriétaire. Pourquoi avoir choisi un carrousel traditionnel plutôt qu’un manège plus moderne ? « On a déjà sur la place un autre manège qui a des camions, des voitures… Toutes les grandes villes ont un carrousel, et je pense qu'à Bastia, il y avait un manque. En plus, on trouve que ça s’intègre bien avec les attractions qu’il peut y avoir à différentes périodes sur la place comme le Salon du chocolat ou le marché de Noël. C'est quand même joli comme manège. »

Avec l’arrivée de ce nouveau carrousel, les plus petits comme les plus grands auront désormais le choix entre deux manèges sur la place Saint-Nicolas : l’un plus moderne, avec ses véhicules colorés, et l’autre plus classique, avec ses chevaux de bois et son charme d’antan. Les propriétaires espèrent être prêts à inaugurer le carrousel « dès ce week-end », juste à temps pour accompagner les festivités du Salon du chocolat. « On a reçu le manège par conteneur lundi matin, et on est en train de le monter. On espère être prêts pour ce week-end, mais normalement, ça devrait être bon », précise William.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos