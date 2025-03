Bastia : un entraînement grandeur nature pour faire face à une attaque armée en milieu scolaire

Il est 9h30 lorsque le scénario catastrophe se déclenche. Deux anciens élèves, lourdement armés, pénètrent dans l’enceinte du lycée et ouvrent le feu. La panique gagne immédiatement les couloirs, les élèves et enseignants cherchent un abri, tandis que l’alerte est donnée. La police et les secours sont mobilisés en urgence. Cette mise en situation n’a rien d’anodin. Face aux menaces potentielles pesant sur les établissements scolaires, les autorités souhaitent évaluer la coordination des forces de l’ordre, des services médicaux et des équipes pédagogiques en cas d’attaque. « Nous avons voulu tester notre capacité à agir dans un milieu scolaire, qui est un environnement particulier », explique Michel Prosic, préfet de Haute-Corse. « Au-delà de la neutralisation des intrus, il faut gérer de nombreuses victimes : élèves, professeurs, parents d’élèves… Tous les services doivent être parfaitement coordonnés pour limiter les pertes et garantir une prise en charge rapide. »