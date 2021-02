Bastia : ouverture ce mardi de la Neuvaine de Notre-Dame de Lourdes

Parmi les moments forts de cette cérémonie religieuse, la venue ce mercredi 3 février à 15h de Sœur Bernadette Moriau. L’invitée du Père Georges Nicoli, le curé de Notre-Dame de Lourdes, Sœur Bernadette Moriau, 81 ans, est la 70ème et dernière miraculée de Lourdes.

Depuis 1966, elle atteinte du syndrome de la queue de cheval, une maladie dégénérative. En 2008, son médecin traitant, le docteur Christophe Fumery lui propose de participer à un pèlerinage à Lourdes avec le diocèse de l’Oise. Sur place, lorsqu’elle reçoit l’onction des malades, elle ressent une présence et entend une parole dans la prière. Trois jours après, de retour chez elle, et alors qu’elle est en adoration à la chapelle, le 11 juillet 2008, à 17 h 45, elle se sent envahie par une « chaleur ». De retour dans sa chambre, une voix lui ordonne « Enlève tes appareils». Elle s’exécute et ôte corset, sonde urinaire, prothèse au pied. Elle est brusquement guérie.





Le lendemain, elle part pour une randonnée de 5 km dans la forêt. Avec son médecin elle constitue alors un dossier médical. En 2016, le CMIL, Comité Médical International de Lourdes, reconnaît que la guérison est inexplicable avec les connaissances scientifiques actuelles. Après une année de prière et de réflexion, l’évêque de Beauvais reconnaît alors, au nom de l’église universelle, la guérison miraculeuse de sœur Bernadette Moriau. Depuis, malgré son âge, elle voyage beaucoup pour témoigner de sa guérison. À ceux qu’elle rencontre, sœur Bernadette transmet un message d’espérance et de reconnaissance, en toute simplicité.





Autre moment important de cette neuvaine, la présence aux offices le week-end prochain de Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur du Sanctuaire de Lourdes.

La neuvaine se terminera le jeudi 11 février, jour de la fête de Notre Dame de Lourdes. « Nous serons alors dans la même circonstance calendaire que le 11 février 1858 où la Vierge apparut pour la 1ère fois à Bernadette Soubirous » précise le Père Nicoli. Entre le 11 février et le 16 juillet de cette année là, la Vierge Marie apparaitra 18 fois à Bernadette à la grotte de Massabielle, près de Lourdes.





Depuis le 7 janvier, l’église bastiaise abrite le reliquaire de Sainte Bernadette, en provenance de Lourdes. Il existe à ce jour deux reliquaires de Bernadette Soubirous. Une en la chapelle du couvent Saint-Gildard de Nevers, qu’elle ne quitte jamais. L’autre, habituellement exposé dans la Crypte du Sanctuaire de Lourdes, parcourt le monde. Très convoitée, celle-ci se retrouve presque par …. miracle à Bastia en ce début d’année 2021 plutôt sérieusement grâce à la volonté, la ténacité et le dynamisme du Padre Nicoli.

«Dans une lettre que nous avons reçu (voir ci-joint), le Pape François adresse sa bénédiction apostolique à tous ceux qui prieront devant les reliques » souligne le Père Nicoli.

Tous les jours, de 14 à 17 heures les fidèles peuvent venir se recueillir devant la relique et y déposer leurs intentions. «Toutes ces intentions seront acheminées à Lourdes les 20 février lors du retour de la relique dans sa crypte. Elles seront déposées à la grotte à l’occasion du chapelet de 15h30 qui sera diffusé sur la chaîne KTO ».