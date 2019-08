Bastia : les travaux du Mantinum et de l'Aldilonda avancent à grands pas

"Un projet unique en Corse"

Ce mardi matin, le maire s'est rendu sur le chantier pour constater l'avancement des travaux avec l'architecte du projet, Jean-Philippe Spinelli. Lors de cette visite Pierre Savelli a de nombreuses fois souligné le caractère inédit de ce chantier "C'est un projet unique en Corse que nous réalisons dans le centre de Bastia. Un projet qui prend en compte notre patrimoine." Le résultat final de l'Aldilonda et du Mantinum commence à se distinguer. Ces projets majeurs de la municipalité de Bastia ont débuté en février dernier et devraient s'achever au premier trimestre 2020.





Le Mantinum, une liaison entre Terra Vechja et Terra Nova

Le Mantinum (du nom de Bastia sous la Rome antique) reliera par un ascenseur situé au niveau de la "jetés du dragon", Terra Nova (ville basse) à Terra Vechja (haute ville). Dans une démarche éco-responsable, la colonne de l'ascenseur a été construite en béton sec damé à la main fait à partir de morceaux de rochers présents sur le site. Ce procédé permet de garder la couleur de la roche et ainsi de ne pas dénaturer le paysage.

Pour Jean-Philippe Spinelli "Le projet intègre un vrai travail de maçon, c'est une façon de faire artisanale."

Le Mantinum comprend également la construction d'un théâtre de verdure pouvant accueillir 2 000 places debout et 600 assises sur deux séries de gradins. La revalorisation du jardin Romieu est aussi intégrée dans le Mantinum avec de nouvelles installations et la plantation d'espèces endémiques.



L'Aldilonda, une balade à couper le souffle

En visitant l'Alidonda, on ne peut qu'être étonné par la beauté de cet endroit ouvert sur la Méditerranée. La balade de 450 mètres sur trois mètres de large donne une vue imprenable sur la mer. Au premier trimestre 2020, la voie à mobilité douce reliera la fin du vieux port au début du Spassimare (entrée du tunnel) en longeant la citadelle.

L'Aldilonda rend accessible par les rochers de nouveaux coins de baignade.

Le projet a donné du fil à retordre aux concepteurs du projet à cause des contraintes naturelles qu'étaient la roche et la mer. A ces endroits la houle peut atteindre 15 tonnes au mètre carré. Des consoles au dessus de la mer feront le lien avec les dalles sur roche.



Un très bel endroit qui devrait sans aucun doute ravir Bastiais et visiteurs de la ville !



