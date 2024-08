Bastia : le maire retire ses délégations à l’adjoint Lisandru de Zerbi

Le divorce est consommé entre la majorité municipale bastiaise et le huitième adjoint, Lisandru de Zerbi. Dans un communiqué, la mairie indique que ce dernier se voit retirer ses délégations de fonction et signature suite un arrêté pris ce lundi par le maire, Pierre Savelli, « après avoir consulté les adjoints et forces politiques composant la majorité municipale ». « Cette décision, difficile, a été prise par la municipalité à la lumière des récentes déclarations publiques de l’adjoint à l’encontre de la majorité municipale, témoignant d’une rupture politique manifestement incompatible avec le maintien de ses délégations », souligne le communiqué.



Depuis quelques semaines, des tensions avaient émaillé la relation entre la majorité municipale et Lisandru de Zerbi. Adjoint en charge de la langue et de la culture corse, ainsi que de la jeunesse depuis juillet 2020, ce dernier avait notamment marqué sa désapprobation suite à une procuration qu’il n’aurait pas donné lors de l’adoption du budget le 11 avril dernier. Absent lors de cette séance du conseil municipal, il avait en effet dans un premier temps été acté qu’il avait donné un pouvoir afin de voter en faveur de ce budget. Lors du conseil municipal du 18 juillet dernier, un rapport de rectification est toutefois venu corriger cette erreur. « Je n’ai pas voté le budget qui laissait la langue corse avec trop peu de moyens », appuyait Lisandru de Zerbi sur ses réseaux sociaux en fin de semaine dernière en ajoutant : « On a fait un pouvoir en mon nom, c’est dommage, je n’en avais pas fait. C’était sûrement une erreur ou un faux et usage de faux ». De quoi laisser entrevoir une sérieuse dégradation des relations qui s’est donc traduit par cet arrêté portant retrait de ses délégations.



« C'est une décision qui ne me gêne pas. Le Maire ne souhaitait pas ma présence sur sa liste dès le début », a-t-il réagit ce mardi matin par le biais d’un communiqué, « Le dialogue constructif étant devenu impossible et l'écart idéologique entre nous, béant, ce retrait est à mes yeux un aveu d'impuissance. Je reste un nationaliste Corse, engagé comme depuis toujours sur le terrain, au service des Corses et des Bastiais que je remercie pour la confiance qu'ils m'ont accordée et à qui je m'en remets pour juger de mon travail, de mon bilan et de mon écoute ».



La municipalité précise de son côté que « conformément à l’article L 2122-18 du Code général des collectivités territoriales le maire convoquera un conseil municipal le 26 septembre 2024 aux fins de se prononcer sur l’opportunité de maintenir l’adjoint dans ses fonctions, sans délégation ».