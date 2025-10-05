Bastia : les étudiants du lycée Paul-Vincensini se mobilisent pour pour les enfants malgaches

« On a tout ce qu'il faut, alors que certains parents n'ont pas les moyens de financer la scolarité de leurs enfants, ou même la nourriture et les vêtements. » C’est avec cette prise de conscience que les étudiants de deuxième année de BTS SAM (support à l’action managériale) du lycée Paul-Vincensini à Bastia ont lancé Madagas’Cœur, leur projet solidaire. À partir du mardi 7 octobre, ils organisent une collecte de vêtements au profit de l’association École du Monde Madagascar, qui agit pour la scolarisation des enfants dans des zones rurales du pays. Un projet né à l’initiative de leur enseignante en économie-gestion, elle-même proche d’un ancien chef d’établissement engagé dans l’association depuis sa retraite. « Je suis très amie avec Pascal Lanternier, et c’est comme ça que j’ai découvert l’association, alors que je cherchais un projet pour les étudiants », explique Marie Bobis.





Après un premier projet l’année dernière, où les étudiants se sont investis « avec le CIDFF de Haute-Corse pour une grosse opération contre les violences faites aux femmes », c’est désormais un projet humanitaire pour Madagascar qu’organisent les élèves, qualifiés par leur professeure de « particulièrement investis ». Avec cette collecte de vêtements, l’objectif est ambitieux : faire mieux que les 120 kg de dons récoltés lors d'une précédente opération similaire, menée au lycée Jean-Nicoli par la même enseignante. « Ils sont challengés », confie-t-elle, motivée par l’enthousiasme de sa classe. Pour cette nouvelle collecte, tous types de vêtements sont acceptés, qu’ils soient « pour hommes, femmes, enfants, bébés, été comme hiver ». Ils seront ensuite acheminés par voie postale, en passant par le continent, jusqu’à l’association École du Monde Madagascar, qui se chargera de les redistribuer aux familles dans le besoin.





Un projet à la fois solidaire et professionnalisant





En classe, les étudiants de BTS SAM soulignent l’intérêt pédagogique et professionnel de l’opération. Pour Antoine, ce projet est une opportunité concrète d’apprentissage : « C’est important pour nous, parce que c’est à la fois professionnalisant et concret. Cela nous permet de travailler et de découvrir le monde par la situation de Madagascar, tout en aidant des personnes dans le besoin. » Une initiative qui s’inscrit d’ailleurs pleinement dans leur formation, notamment dans le cadre de l’OPA (opération des processus administratifs), une unité du BTS qui les prépare à organiser des actions de A à Z. « On doit choisir les lieux de collecte, trouver des solutions financières pour l’envoi des vêtements, négocier avec des partenaires comme La Poste », ajoute-t-il.



Et cette collecte représente aussi un vrai défi logistique et humain, puisque les élèves ont souhaité élargir leur impact en mobilisant d’autres établissements scolaires. « On va essayer de faire participer le lycée Jean-Nicoli, et on est en train d'essayer de contacter Corte pour pouvoir collecter des vêtements là-bas. Ça nous ferait trois points de collecte pour espérer dépasser les 120 kg de vêtements », détaille Pierre-Jean. Mais au-delà de l’organisation, c’est surtout le sens du projet qui motive la classe. « C'est quand même un objectif intéressant de pouvoir aider des personnes dans le besoin, c'est très encourageant et ça donne vraiment envie », confie Ilias. Tous ont découvert l’association grâce à leur professeure, qui leur a présenté son action et montré une vidéo sur les conditions de vie des enfants bénéficiaires. « C'est comme ça qu'on a pu tout apprendre en détails et qu'on a pu exploiter toutes les facettes du projet. »

