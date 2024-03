Grâce à une vidéo sur leur formation, 11 élèves de BTS du lycée Paul-Vincensini iront au Grand Rex à Paris

Onze étudiants en deuxième année du BTS Support à l'Action Managériale au lycée Paul-Vincensini de Montesoro, à Bastia, se préparent à concourir pour le premier prix du concoursqui se tiendra à Paris le 26 mars prochain. Leur objectif est de promouvoir leur filière auprès des jeunes et de représenter dignement la Corse lors de cet événement national placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur,Cette initiative a débuté en atelier métier au cours de co-enseignement avec trois professeurs : Mme Vincenti en économie-gestion, Mme Tamagna en espagnol et Mme Rossi en italien. Les étudiants ont été chargés de réaliser une vidéo décrivant leur formation, leur expérience en stage ainsi que les compétences acquises. Après avoir reçu un mail les invitant à participer au concours "Je filme ma formation", les élèves ont redoublé de motivation pour finaliser leur travail. Leur candidature a été sélectionnée par le jury de la sélection officielle, leur offrant ainsi la possibilité de concourir pour un prix lors de la cérémonie de remise des prix au Grand Rex à Paris le 26 mars prochain.Leur vidéo est en lice non seulement pour le concours "Je filme ma formation", mais également pour le "Grand Prix de la Communication" et les "ParcoursMétiers Awards". En réalisant cette vidéo, les étudiants mettent en valeur leur formation, le Lycée Paul Vincensini de Bastia, ainsi que les enseignants et formateurs qui y dispensent leur savoir.Pour les soutenir dans leur démarche, nous vous invitons à visionner, liker et partager leur travail via le lien suivant : lien vidéo ou à faire un don pour financer leur voyage à Paris via ce lien : lien dons