Bastia : les autistes, nouveaux talents de la boulangerie

Jean-Christophe Pietri, militant actif de l'association Espoir autisme Corse, est parti d'un constat : "beaucoup de dispositions sont mises en place pour les enfants autistes mais une fois l'âge adulte atteint, ils sont laissés à l'abandon. Aujourd'hui on ne se demande pas assez ce qu'ils deviennent après avoir quitté le système éducatif".

Et il sait de quoi il parle Jean-Christophe qui a pu mesurer l'importance de ce phénomène avec son fils Florian 19 ans, lui même handicapé lourd.

Après son CAP cuisine, Florian a débuté une formation de pâtissier au CFA de Furiani Tout de suite après avoir obtenu son diplôme son père s'est posé la question de son employabilité.





C'est à ce moment là qu'il a eu l'idée de reprendre la boulangerie délices et gourmandises située 5 boulevard Giraud.

Un lieu de toutes les chances, c'est ainsi que Jean-Christophe le qualifie.

"Les propriétaires cherchaient un repreneur, je ne voulais pas qu'un commerce du centre-ville meurt. J'y ai vu une occasion de commencer cette expérience avec trois objectifs en tête : favoriser l'emploi de personnes handicapées, celles au chômage depuis une longue période mais aussi pour lutter contre la désertification du centre-ville et la promotion de jeunes talents."

En effet, la boulangerie accueille notamment les créations du pâtissier Pierre-Olivier Gianotti et de Rémi Massoni, deux jeunes bastiais talentueux qui travaillent aux côtés de Florian, dans son apprentissage de la confection de gâteaux.





Des solutions pour intégrer les personnes autistes

En Corse aucune entreprise privées n'emploi de personnes autistes pourtant elles sont pas moins de 3 500 sur l'île. Jean-Christophe Pietri déplore ce constat. Selon lui "Les personnes atteintes de troubles autistiques sont souvent plus rigoureuses et minutieuses. Elles ont des capacités importantes que les employeurs peuvent exploiter."



Cependant, les personnes atteintes de troubles autistiques doivent être accompagnées par un encadrant AMP (Aide médico-psychologique) ou un éducateur spécialisé c'est le "Jobcoaching". Ces personnes viennent en aide pour prévenir les crises et encadrer les personnes en situation de handicap pour aménager le travail et rester avec elles le temps qu'elles s'adaptent à leur nouvel environnement professionnel.





Cette initiative est soutenue par le SAMSAH (Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés) . Cependant, Jean-Christophe refuse toutes aides de l'Etat "Je veux montrer que l'on peut être viables en embauchant des personnes handicapées sans avoir besoins de subventions pour tenir la distance."



Pour l'instant la boulangerie compte quatre employés, à terme Jean-Christophe souhaite que la moitié de son personnel soit autiste.

Une belle initiative qui pourrait - pourquoi pas ? - servir de modèle à d'autres entreprises corses...