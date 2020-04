Bastia : les Rameaux bénis du clocher de Notre Dame de Lourdes

Seul ? Non, il était entouré de son vicaire l’abbé Paolo-Victor Lombardi et de … 500 personnes, via des photos envoyés par 300 fidèles.

Après sa messe, il est monté en haut du clocher de l’église pour bénir les rameaux à la population.

Le dimanche des Rameaux, dimanche qui précède Pâques, célèbre l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Dans la tradition juive, les rameaux de palmier et le mot « Hosanna » évoquent la fête des récoltes.

Aujourd'hui on utilise généralement du buis ou de l’olivier, mais dans les pays qui en disposent, on utilise des rames de palmiers d'où le mot « rameaux ». E





n Corse, on utilise des palmes tressées. Ces feuilles de palmes sont de couleur jaune très clair, car pendant plusieurs mois avant la fête des Rameaux on attache en faisceau le cœur des branches sommitales du palmier, de façon que ces branches, protégées du soleil, ne deviennent pas vertes en synthétisant de la chlorophylle. Cette couleur très claire est le symbole de la pureté, car, à l’entrée de Jésus à Jérusalem, le sol jonché de palmes ne devait pas être impur sous les sabots de l'âne qui portait le Christ.

En plus des rameaux de palmes, on porte aussi en Corse des rameaux d’olivier signe de paix et d’abondance.

Comme le Père Nicoli l’a rappelé dans son homélie, ce dimanche des Rameaux marque l’entrée dans la semaine sainte.