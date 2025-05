Bastia : le conseil municipal approuve le nouveau Plan Local d’Urbanisme

C’est l’aboutissement de dix années de travail. Le conseil municipal de Bastia a voté et approuvé jeudi 22 mai, le nouveau Plan Local d’Urbanisme de la commune. Le document fixe, pour les 10 à 15 prochaines années, les grandes orientations en matière d’urbanisme de la ville. L’opposition a voté contre, arguant des dangers que représente le document pour la ville.



Si Pierre Savelli, le maire de Bastia, a rappelé solennellement en début de séance : « qu’il s’agit d’un moment important dans la vie d’une commune pour marquer dans les faits les engagements politiques », c’est Paul Tieri, son adjoint à l’urbanisme, qui a eu la charge de présenter le nouveau PLU devant le conseil municipal : « Un document pour mieux maîtriser le développement de la ville et qui répond aux règles d’urbanisme, notamment la loi Zéro Artificialisation Nette (ZAN). » L’élu en charge de l’urbanisme a ensuite évoqué un PLU qui, selon lui, apporte des réponses concrètes aux besoins des Bastiais : « La construction de 6 800 logements. 10 % des logements à un prix 30 % en dessous du prix du marché pour permettre l’accession à la propriété aux primo-accédants. Mais aussi la nature au cœur du projet avec 331 hectares de terres agricoles, ce qui dépasse l’objectif du PADDUC. » Des choix politiques assumés par la majorité bastiaise, qui a fortement insisté sur l’avis favorable de la commission d’enquête.



Quelques modifications ont été apportées

L’enquête publique a permis de son côté d’apporter quelques modifications ont expliqué les services d'urbanisme de la ville: « Nous avons apporté des modifications quand elles ne remettaient pas en cause la philosophie du document. La moitié des contributions citoyennes a reçu une réponse favorable. » Parmi les modifications, certaines OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation), comme Le Labrettu, Pastoreccia et Paese Novu, ont été modifiées. Celle du Fangu a été suspendue pour engager une consultation plus large. Un collectif avait été créé par des habitants. Le règlement a également été modifié sur certaines zones, comme la possibilité d’élever les constructions sur l’Avenue de la Libération. L’ajustement de la capacité d’accueil a été ramené, par l’enquête publique, entre 6 740 et 6 800 logements.



Le PLU, un document politique

Le Plan Local d’Urbanisme est un document hautement politique : « Deux visions qui s’affrontent », a expliqué Pierre Savelli, anticipant les critiques de l’opposition. « Nous ne voulons pas d’une ville de 80 000 habitants, nous voulons une ville où les Bastiais vivent dignement. Nous allons construire du logement, pas n’importe où et pas pour n’importe qui. » Pour Pierre Savelli, le nouveau PLU de Bastia est « ambitieux » et s’articule autour du : « développement durable, du respect de la terre. La diminution de la consommation d’espace, la verticalisation, la préemption des baux commerciaux et ensuite la dimension agricole. »



Un argumentaire qui, évidemment, ne convainc pas du côté de l’opposition, qui a voté contre. Pour Hélène Salge d’Unione Per Bastia : « Il s’agit d’un PLU inadapté, un document hors sol. Nous allons faire passer Bastia de capitale économique à capitale agricole. Nous sommes incapables de situer le futur port de commerce, il n’y a pas non plus la localisation de nouveaux équipements. »



Julien Morganti, du groupe Un Futur pour Bastia, est sur la même ligne : « Ce soir, on nous a présenté un document d’urbanisme qui est très agressif et sans ambition pour les Bastiais. C’est un PLU de renoncement. Il va priver la classe moyenne de la possibilité de se loger à Bastia. La raréfaction de la terre va entraîner une hausse du prix des logements. Il va priver les Bastiais de parkings et de l’usage de leur véhicule. » Pour l’élu d’opposition : « Les terres agricoles : c’est un non-sens écologique et urbanistique. Ça ne correspond pas à l’histoire de Bastia et nous allons faire cohabiter des usages agricoles et urbains dans une ville très dense. Cela va poser des problèmes. »

À moins d’un an des élections municipales, Julien Morganti prépare déjà le terrain de la campagne qui s’annonce : « Ce document montre qu’il y a deux choix de société, deux choix de ville. Dans une démarche de rassemblement, nous avons déjà acté qu’un nouveau PLU sera proposé pour construire plus et mieux, pour répondre aux attentes des habitants et des chefs d’entreprise. Il tomberait dès le premier mois de notre installation, pour en bâtir un nouveau. »