Bastia : la Corse honore ses deux nouveaux meilleurs ouvriers de France

La photographe d'art Sylvie Lézier et le bijoutier Jacques Orsini rejoignent les 4 meilleurs ouvriers de France (MOF) insulaires. C'est sous la coupole de la Collectivité de Corse à Bastia que Bernard Hibert, vice-président du Comité d'organisation des expositions du travail (COET) et du concours MOF, accompagné du délégué régional Yvan Allegrini (coiffeur bastiais MOF en 1997), ont remis aux deux artisans insulaires leur précieux diplôme signé par le ministre de l'Education nationale. En mai dernier, ils avaient reçu leur médaille de la main d'Emmanuel Macron, président de la République en personne.C'est parmi 140 candidats que Sylvie Lezier, photographe professionnelle à Lucciana a été élue MOF dans la catégorie photographie d'art. Depuis presque un siècle, le concours MOF est l'occasion de récompenser les meilleurs ouvriers dans plus de 140 métiers. Pour obtenir ce titre prestigieux, c'est une année de travail que Sylvie Lezier a consacré aux sept clichés dont les thèmes étaient imposés. Après avoir échoué deux ans auparavant, l'artiste décide de se donner un nouveau défi.Quand j'ai reçu le prix je n'y croyais pas. Je ne faisais pas ça pour le titre, je voulais simplement essayer de me dépasser."Aujourd'hui c'est chose faite. La photographe pourra afficher avec fierté son sésame dans son studio.Jacques Orsini artisan de Castagniccia connait bien le concours MOF. Cette année c'est le deuxième titre qu'il reçoit. En 1990, il avait déjà été sacré dans la catégorie peinture sur faïence. Lors de cette 26ème édition du concours, c'est en bijouterie que son savoir-faire a été distingué. Un titre bien mérité au vu du temps passé sur la réalisation de l'œuvre : plus de 1 000 heures d'un travail minutieux pour réaliser un traineau en or, argent et pierres précieuses.Outre le prestige de ce titre, le MOF est l'occasion de promouvoir l'identité Corse à travers les créations. Lors cette 26ème édition, seulement 16 insulaires se sont inscrits à ce concours. Un taux de participation que Yvan Allegrini aimerait voir s'accroitre dans les années à venir : "Il ne faut pas hésiter à se présenter au MOF. Même si les sujets sont compliqués, il y a la possibilité d'exprimer une grande liberté notamment dans le choix des matériaux et la possibilité d'intégrer des produits locaux... La Corse peut et doit être mise en avant dans ce concours."Pour tenter d'être le prochain MOF, pas besoin de diplôme. Il suffit simplement d'avoir minimum 23 ans. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mars alors n'hésitez pas à vous inscrire.