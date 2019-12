Bastia : "Une vie bô aime", quand le zéro déchet s’invite dans notre maison

Cela fait un an que Aurore Cruciani, de Venzolasca, a ouvert sa boutique en ligne de créations. Sa spécialité : allier zéro déchet et créativité.A 32 ans, cette ancienne saisonnière a décidé de se reconvertir. C'est tout naturellement qu'elle s'est tournée vers l'artisanat. Au début, elle a commencé avec les cotons démaquillants lavables puis sont venues les lingettes pour bébés, les éponges et même le papier essuie-tout. Les enfants ne sont pas oubliés, elle fabrique également des coloriages sur un tissu lavable. Tous ces objets sont réutilisables à l'infini.Contrairement à ce que l'on retrouve sur le marché, ces produits artisanaux sont responsables et... beaux ! Les matériaux qu'elle utilise sont certifiés Oeko-tex, un label garantissant la non-utilisation de produits toxiques dans la fabrication des tissus. Pour toutes ses créations zéro déchet, elle utilise des fibres de bambou et de tencel (pulpe d'eucalyptus).C'est la première fois que la créatrice de "Une vie bô aime", expose dans un marché, un bon moyen pour elle de se faire connaître.Alors comment utiliser les cotons démaquillants ?Rien de plus simple ! Avec de l'eau micellaire, ou de l'huile de coco pour le démaquillage. Pour les laver c'est à la main avec du savon ou en machine à 30 degrés. Pour enlever les taches, Aurore Cruciani conseille de les laisser tremper une nuit dans de l'eau chaude avec du percarbonate de soude.Pour se procurer ses créations rendez-vous au marché de Noël de Bastia jusqu'au 23 décembre et en ligne sur sa page Instagram ou Facebook