La Mission CorSeaCare en lice pour un concours national

C’est une décennie d’engagement qui se trouve aujourd’hui projetée sur la scène nationale. Pour ses 10 ans, l’association Mare Vivu voit son expédition emblématique, la mission CorSeaCare, sélectionnée parmi les projets « Coup de Cœur » de la Fondation Caisse d’Épargne dans le cadre d’un concours réunissant des initiatives solidaires de toute la France.
Seul projet corse retenu, CorSeaCare totalise déjà plus de 1 300 votes, à quelques dizaines de voix seulement du podium qui permettrait de décrocher une dotation de 5 000 €. « Un simple vote peut faire basculer notre projet dans le top 3 », glisse l’association en invitant à voter pour elle en un clic. « Pour les habitants de l’île et toutes celles et ceux qui suivent nos actions, c’est une occasion unique de faire un don de 5 000 € à une association corse… sans dépenser un centime ».
Cette reconnaissance intervient alors que l’expédition a à nouveau pris la mer début juillet, pour deux semaines de navigation à la voile autour de l’île afin de documenter l’état de la pollution plastique et de sensibiliser le public. Un rendez-vous annuel qui prolonge une aventure débutée en 2015. Imaginée à la fin de leurs études par Pierre-Ange Giudicelli et Anthony-Louis Fusella, CorSeaCare n’était alors qu’un projet étudiant.
« Mais on s'est pris une énorme claque en découvrant l’état de la pollution plastique en Méditerranée. Cela nous a vraiment donné envie de structurer un outil qui permettrait d'aller plus loin, de témoigner de l'état des lieux de la Méditerranée et d'aller sensibiliser les gens », nous confiait cet été Pierre-Ange Giudicelli. L’année suivante, tous deux fondent Mare Vivu depuis Pinu, avec une spécialisation immédiate dans la lutte contre la pollution plastique, la promotion du zéro déchet, l’éducation aux enjeux énergie-climat et la préservation de la biodiversité marine.
Au fil du temps, l’association est montée en puissance. « On n'y connaissait pas grand-chose sur les différents sujets qu'on traitait. On avait juste cette envie-là d'être utiles, d'aider, de contribuer à la recherche, de faire passer des messages. Mais en fait, aujourd'hui, on a tellement travaillé qu'on est monté en compétence à la fois sur tous les domaines », a expliqué son président à CNI.
Mare Vivu compte aujourd’hui une dizaine de salariés et multiplie les interventions auprès du grand public, des scolaires, des entreprises et des institutions. Elle fédère également une communauté de partenaires scientifiques et associatifs autour de projets à fort rayonnement. CorSeaCare demeure néanmoins l’initiative la plus emblématique, reconnue en 2020 par l’Ademe comme l’une des quinze références nationales en matière de lutte contre les déchets marins. L’expédition permet de réaliser sur deux semaines une série de protocoles scientifiques en mer et à terre, dont des collectes de macro-déchets et de micro-plastiques, permettant d'avoir un état des lieux de la pollution autour de la Corse. Les escales de l’expédition sont en outre l’occasion d’aller à la rencontre du public et de le sensibiliser à cette problématique. Enfin, l’expédition embarque chaque année de jeunes bénévoles afin d’en faire « des ambassadeurs de la mer ».
Aujourd’hui, l’association appelle donc toutes les personnes touchées par son action à voter pour sa mission dans le cadre du concours de la Fondation Caisse d’Épargne. « Chaque vote compte et chaque partage fait la différence », glisse ainsi Mare Vivu avant de conclure : « Ensemble, continuons à prendre soin de notre Méditerranée ». Les votes sont ouverts jusqu'au 12 décembre.
Pour voter pour Corseacare : https://www.coupsdecoeur.caisse-epargne.fr/fr/projet/36/1
