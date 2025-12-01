Dégâts causés par le cerf corse : « On est dans un no man’s land juridique »

Julien Castelli le Dimanche 7 Décembre 2025 à 17:55

Fin novembre à l’Assemblée de Corse, le conseiller territorial Jean-Noël Profizi (Core in Fronte) a interpellé l’exécutif sur ce qui est devenu une problématique : la prolifération du cerf élaphe en Corse, qu’il juge « critique » pour les agriculteurs, particulièrement dans la plaine du Fium’Orbu où les dégâts sur les cultures se multiplient.

