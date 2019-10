Bastia : Une portion de la route de Ville toujours fermée avant les travaux

Suite aux intempéries du 15 juillet dernier reconnues catastrophe naturelle, le chantier des résidences Mandevilla a subi d’importantes dégradations ayant engendré des éboulements sur la route de Ville située en contrebas. Un expert spécialement mandaté a rendu ses préconisations auxquelles sont soumis la Ville de Bastia et l’ensemble des acteurs concernés.



Ainsi, afin de garantir la sécurité des biens et des personnes, la Ville a été contrainte de réduire cette portion de voie et d’en interdire l’accès durant les alertes météo. C’est une régulation via un alternat qui a été mise en place depuis la mi-juillet et une fermeture temporaire a dû avoir lieu pour permettre des travaux de sécurisation du talus amont de la route suite aux intempéries des 23 et 24 octobre. Ces travaux auront lieu durant le mois de novembre et permettront la réouverture de la circulation en alternat sur cette portion de route.



I travagli in anda presentanu un gradu altu di cumplessità. A Cità di Bastia vole ringrazià capunanzu per a so capiscitura i residenti di Bastia è di e Ville di Petrabugnu è tutte e persone culpite.