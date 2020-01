Bastia : Une lentille pour supprimer l'évolution de la myopie chez les enfants

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2050, la moitié de la population mondiale sera myope...

Pour remédier à cela, il existe l'orthokeratologie, la méthode non médicamenteuse la plus efficace pour corriger la myopie. Paul Olmeta, opticien à Lupinu, propose cette alternative depuis un an à ses clients et notamment aux enfants et jeunes adolescents.



Le port de cette lentille toute les nuits va exercer une pression sur la première couche de la cornée ce qui va entrainer un remodelage de celle-ci. Elle permet, alors, la réduction de la myopie mais aussi de l'hypermétropie et de l'astigmatisme.

Une dizaine de patients ont confié leurs yeux à Paul Olmeta.

Il raconte. "Un jeune client de 13 ans avait un déficit de la vue de -3,25, après 10 jours de traitement, il n'avait plus besoin de porter de lunettes."





Ce traitement à vie empêche l'allongement axiale de la cornée, il préserve donc la vue. Une prise en charge précoce de la myopie évitera les glaucomes, décollements de la rétine mais aussi la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Ces lentilles se portent seulement la nuit et remplacent celles de jour et les lunettes. Un avantage considérable pour les sportifs, travailleurs du BTP et bien d'autres professions.



Pour bénéficier de ce traitement, vous pouvez vous rapprocher de votre ophtalmologue. Par la suite, il faut compter quatre rendez-vous avec votre opticien pour tout ajuster. Le traitement orthokeratologique coûte aux alentours de 500€, en fonction de la correction. Une dépense à mettre en parallèle avec l'utilisation de lentilles journalières qui seraient, selon Paul Olmeta, plus coûteuses.