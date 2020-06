Bastia. Plusieurs centaines de personnes en soutien au personnel soignant de l'hôpital

Ce mardi 16 juin, deux mois après le début de l’épidémie de Coronavirus, le personnel soignant de l’hôpital de Bastia a rejoint le mouvement national de contestation face au « Ségur de la santé ». En début d’après-midi, Gilles Simeoni, Jean Guy Talamoni, Jean-Christophe Angeline,Pierre Savelli, François Tatti, Jean-Sebastien de Casalta, Jean-Martin Mondoloni, Jean Zuccarelli, Julien Morganti et bien d’autres avaient rejoint la mobilisation de l’intersyndicale CGT,FO et STC. Sur les panneaux brandis on pouvait lire des slogans comme "négatifs au Covid, positif à la rage" ou encore "remettons l'humain au coeur de l'hôpital".



Le personnel soignant de l’établissement de santé de Bastia demande la fin de la politique de suppression des lots, des effectifs permanents supplémentaires ainsi qu’une revalorisation de 300€ pour les petits salaires. « Pour l’instant il n’y a aucune proposition concrètes, il y a des belles paroles concernant des revendications qui ne datent pas d’hier. », s’indigne Pierre-Paul Ugolini secrétaire syndical FO. Pour Séverine Mason, syndicaliste CGT



Ce rassemblement avait aussi pour but de remercier les usagers pour leur soutien durant la période de confinement. Ainsi, les soignants ont terminé la manifestation par une vague d'applaudissements.



Un hôpital à rénover



Dans le cadre du "Ségur de la santé", l'hôpital de Bastia a effectué un recensement des besoins qui ont été transmis à l'ARS. Les soignants demandent un nouvel hôpital et une rénovation du service des urgences. "Le problème de l’hôpital de Bastia c’est qu’il n’est pas aux normes architecturalement. Il faut des chambres à un lit et non pas deux comme on l’a vu pendant la crise de Covid. Notre système de ventilation est obsolète. Il ne permet pas d’isoler des services entiers." , explique Jean-Mathieu Dufour, directeur de l'hôpital de Bastia et président de la fédération des établissements hospitaliers de Corse. A la suite du Coronavirus, l'établissement de santé entend augmenter son nombre de lits, ce qui engendrerait une réorganisation des services.