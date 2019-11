Bastia : Les élèves du Lycée Paul-Vincensini récompensés pour leur ouverture sur le Monde

Cette plateforme numérique interactive, utilisée aujourd'hui par plus de 742 000 enseignants du 1er et second degrés répartis dans 42 pays, doit permettre la mise en place de projets pédagogiques 2.0. Elle se veut également être une véritable ouverture linguistique et culturelle pour ses utilisateurs. C'est à travers ce programme, "eTwinning", que l'Académie de Corse entend bien développer la mobilité européenne et internationale de ses élèves.



Si la découverte de nouveaux horizons reste l'atout majeur de cet outil, au même titre que le très efficace projet Erasmus, il donne également aux élèves l'occasion de se sensibiliser à différents problèmes éthiques, ces derniers se multipliant dans un contexte mondial particulier. C'est le cas des élèves du Lycée Paul Vincensini. A travers un travail collaboratif avec des établissements danois, allemands et azerbaïdjanais, ils ont pu alors se pencher sur le thème "Robotics in Ethics", voté parmi de nombreux autres sujets tels que l'euthanasie, la chirurgie plastique, ou encore l'égalité homme-femme.



Pour leur enseignante, Cordula de Brouhns "l'objectif était d'ouvrir la classe à d'autres horizons". En charge de la coordination de ce projet, elle a également souligné "l'intérêt d'imaginer un autre pays que le nôtre, et analyser en quoi la robotique était importante dans ce dernier. De plus, ce projet vient parfaitement s'insérer dans le programme scolaire, car on retrouve les notions "idées de progrès", et "espaces et échanges".

Pour Lucas et Alexandre, tous deux élèves ayant participé à cette étude, "c'était un travail super intéressant, et puis ça nous a permis de vraiment progresser en anglais".



Pour finaliser cette collaboration, les 48 élèves de 1ère SVT/SISVT ont pu alors éditerr un magasine virtuel, le "Madmagz", dans lequel est répertorié l'ensemble de leurs recherches.



C'est à ce juste titre que la rectrice de Corse, Julie Benetti, est venue récompenser l'ensemble de ces acteurs, avec la remise officielle du label "eTwinning". Elle s'est dite "frappée par la qualité de ce travail linguistique, et d'une problématique parfaitement appropriée par les élèves". En concluant qu'il est pour elle "un véritable plaisir de voir un professeur entouré de ses élèves sur la voie de la réussite". Un outil qui semble déjà faire l'unanimité pour l'ensemble du système éducatif, et grâce auquel il semble alors possible de voyager, tout en restant au sein de son établissement.