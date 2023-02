Bastia : Des trousses beauté pour les femmes atteintes d'un cancer

Ce mardi 7 février 2023, l’association Endur'Ensemble a offert 160 trousses d'une valeur de 100 euros chacune aux patientes atteintes d'un cancer et prises en charge pour des séances de chimiothérapie à l'hôpital de jour de Bastia et au Centre Hospitalier de Corte-Tattone.



Chacune de ces trousses contenait des produits spécialement adaptés aux besoins des patientes : une huile de douche et un hydratant spécifiques, une huile de ricin, une base pour les ongles, un vernis et un top coat au silicium, un activateur de repousse cils et sourcils, un hydratant et une brume, ainsi que des échantillons divers.



En plus des trousses, l’association a également remis 75 coussins de mastectomie en forme de cœur au service de chirurgie spécialisée du Centre Hospitalier de Bastia.

Ces dons permettrons d’apporter un peu de réconfort et de bien-être aux patientes atteintes d’un cancer du sein.