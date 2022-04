Bastia-Corsica capitale européenne de la culture en 2028 : "l'Odissea" vers la candidature continue

🇪🇺 Après la Fabrique du Projet démarrée en décembre, nous avons lancé ce matin la deuxième phase de la co-construction du projet culturel @BC_2028 autour d’artistes, acteurs culturels, institutions et habitants.



Ce programme, c’est d’ailleurs la préoccupation majeure de cette deuxième phase de la Fabrique du projet débuté ce 28 avril et qui devrait se terminer à l’été 2022. Cette première journée, pilotée par le directeur du FRAC Corse, Fabien Danesi est intitulée ‘’Être(s) vivant(s)’’ : patrimoine naturel, environnement et création artistique‘’.« La richesse du patrimoine naturel corse constitue une puissante source d’inspiration et de réflexion pour les artistes, et c’est un atout majeur pour le territoire. Des dispositifs innovants devront émerger pour susciter des créations, des événements et des réflexions autour de la nature corse et de son devenir, sur l’ensemble du territoire, à travers un dialogue entre chercheurs, entrepreneurs et artistes, des actions d’éducation artistique et culturelle autour de la biodiversité, de sa préservation, de son appropriation par les artistes. Et bien sûr, un focus autour de la mer, de son avenir écologique et de sa place dans l’imaginaire insulaire et méditerranéen », précise l’équipe de Bastia-Corsica 2028.Identité et valeurs corses, plurilinguisme, héritage et patrimoine laissé par l’immigration et la diaspora. Autant de thèmes seront débattus en présence d’universitaires, d’acteurs culturels, institutionnels et économiques. « Le but est de déboucher sur des propositions d’actions concrètes », indique Pierre Lungheretti.Que cela soit des expositions, la production d’œuvres artistiques ou des projets d’un nouveau genre, l’objectif reste identique : faire de Bastia le phare de la culture corse qui rayonne sur toute l’Europe. « C’est une manière de consolider notre géopolitique culturelle », confie Pierre Lungheretti. Pour l'occasion, les équipes du projet ont dévoilé un nouveau logo : Odissea. Une odyssée vers le titre de capitale européenne de la Culture 2028.