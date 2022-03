Bastia-Corsica 2028 : Pierre Lungheretti et Muriel Peretti nommés commissaire général et cheffe de projet

Suite à la création de l’association Bastia Corsica 2028 en vue de porter la candidature de Bastia et de la Corse au label Capitale européenne de la Culture 2028, Pierre Lungheretti, actuel directeur du Théâtre national de Chaillot et Muriel Peretti ont été respectivement nommés Commissaire général et Cheffe de projet.



Ils auront pour mission de préparer le projet de candidature dans une dynamique de concertation et de participation de la société bastiaise et insulaire.