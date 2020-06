Bastia : Bus gratuits jusqu'au 10 juillet et reprise des principales navettes

La Communauté d’Agglomération de Bastia met tout en œuvre pour adapter les mesures de prévention et faciliter la vie des habitants du territoire communautaire durant cette nouvelle phase de déconfinement.



Dans le domaine des transports urbains, une première décision a été prise le 17 mars dernier, consistant à adopter la gratuité totale. Depuis le 11 mai, date de la première phase de déconfinement, les lignes principales (1 à 5) ont été mises en service dans des conditions sanitaires renforcées afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel. Par la suite, l’ensemble des transports scolaires ont été rétablis en fonction de l’ouverture des écoles.



Un nouveau renforcement des services est nécessaire pour tenir compte de la libération des activités économiques et des transports décidée par le gouvernement. A compter de demain, vendredi 5 juin, le réseau va s’enrichir des lignes 6 (navettes du centre-ville de Bastia) et 13 (San Martino-Mairie de Bastia) avec, bien entendu, le respect des restrictions liées à la crise sanitaire : 7 places sur 20 pour chaque navette de la ligne 6 et 4 places sur 8 pour la ligne 13. La navette des plages reprendra son activité à compter du 1er juillet.



La gratuité du réseau est maintenue jusqu’au 10 juillet. Les itinéraires et les horaires sont consultables sur le site internet de la Société des Autobus Bastiais : www.bastiabus.com