Bastia : Après deux ans d'absence, la grande fête des échecs revient sur la place Saint Nicolas

Baptiste est tout excité. La dernière fois qu’il a participé au grand tournoi d’échecs des scolaires à Bastia, il avait 9 ans. Aujourd’hui, il en a 11. « J’ai commencé à jouer à l’école quand j’étais au CP. J’ai tout de suite adoré ça. Cette rencontre, nous permet d’affronter de nouvelles personnes en équipe, c’est trop bien », lance l’élève de CM2 d’ Aléria après avoir gagné sa première partie.



Ce vendredi 10 juin, comme lui, 1500 enfants de classe de CM1 et CM2 sont rassemblés sous le chapiteau de la place Saint-Nicolas à Bastia, dans la joie et la bonne humeur, pour célébrer cette grande fête des échecs qui ne s’était plus tenue depuis deux ans à cause de la crise sanitaire. « Un tournoi de ce type s’organise un an à l’avance et l’année dernière à la même époque il y avait des contraintes sanitaires alors, par mesure de sécurité, on a été obligé de réduire le nombre de participants » détaille Akkhavanh Vilaisarn , le président de la ligue corse d’échecs.



Depuis 20 ans, le tournoi des élèves de Haute-Corse accueillait 3500 scolaires sur deux jours, mais cette année il ne se déroule que sur une journée. De 11 à 15 heures, une cinquantaine de classes se sont affrontées lors de 6 parties de 15 minutes entrecoupées de pauses. Entre deux parties , Marie-Jo Ristori , i nstitutrice de CM 1 à l’école de Munticellu tente de canaliser ses élèves qui, quelques minutes plus tôt, étaient concentrés sur l’échiquier. « Je suis tous les ans ravie de pouvoir accompagner les enfants à ce rendez-vous qu’ils attendent tant. C’est un moment très riche, de partage dont ils se souviennent toute leur vie », assure la maîtresse de classe. Ce n’est pas Akkhavanh Vilaisarn qui dira le contraire. « Depuis quelque temps, il arrive que je me retrouve face à des instituteurs qui ont eux-mêmes participé à ce tournoi », confie le président de la ligue.



Un sport très apprécié sur l’île

Si les enfants corses apprécient autant les échecs, c’est parce qu’ils y ont été initiés très jeune à travers un apprentissage obligatoire dès le CP. Une convention triennale avec le rectorat de Corse est d’ailleurs en place depuis une vingtaine d’années. Celle-ci établit 36 heures de cours d’échecs par an et par classe. Ainsi, avec tous les élèves, le nombre de licenciés s’élève à 6800. La Corse est donc au prorata de sa population et de son nombre de joueurs, l a région où qu i compte le plus grand nombre de joueurs d’Europe. Et ce n’est pas pour déplaire aux enseignants qui voient en ce sport, une véritable aubaine pour leurs élèves. « C’est un moment de plaisir, de concentration qui apprend le respect, la discipline, la réflexion aux enfants. Certains sont très turbulents et les échecs les canalisent », détaille Ange-François Simeoni , instituteur de CM2 à l’école primaire d’ Aléria .