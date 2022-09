Bastia : A a Casa di e scenze, Thomas Pesquet explore la planète Mars

se réjouit le maire de Bastia, Pierre Savelli à coté de son invité d'honneur. "

C'est un parrain d'exception qui a inauguré ce 17 septembre à Bastia l'exposition"C'est une fierté d'accueillir Thomas Pesquet danspassionnantedémontre,pouvoirs desciencerêverDurant 9 mois, cette exposition et le programme d’activités et de conférences proposés ont vocation à faire passer un message fort au public et aux jeunes, notamment des quartiers prioritaires sur lesquels la Casa di e Scenze est implantée : la science casse les barrières et ouvre le champ des possibles"Pour l'astronaute la vulgarisation auprès des jeunes est aussi très importante : "Cette Casa di e Scenze est un lieu très important car il faut diffuser le gout des sciences auprès des jeunes, au niveau local. C’est bien d’avoir de grandes écoles d’ingénieurs, de grands laboratoires de recherche mais avant cela mais il faut donner le goût de la science aux jeunes. On a besoin que les jeunes se lancent dans ces carrières et ça commence ici. J’espère que cette expo va les propulser très haut ".Parrain de l'exposition, qui sera visible jusqu'en juin 2023, est Jean-Yves Le Gall, Président du Conseil d’Orientation Stratégique de l’Université Paris-Saclay et ancien président du Centre national d’études spatiales (CNES) qui a accompagné Ivana Polisini, Bertrand Thibault et les équipes de la politique éducative de la ville à installer l'expo conçue par la Cité de l'espace de Toulouse. "Mars est au cœur de toutes les attentions de la communauté scientifique qui, tous les 26 mois, envoie des sondes explorer sa surface, étudier sa sismologie et préparer les missions de la prochaine décennie. - explique-t-il. Au-delà de cette exposition, c’est aussi l’occasion de faire venir en Corse des grands noms de l’espace européen, qui représenteront les enjeux liés au changement climatique, l’épopée de la conquête martienne ou encore la révolution du NewSpace"A travers « Explore Mars », la Maison des Sciences nous offre un véritable voyage à la surface de la planète rouge avec les différentes sondes et autres rovers qui y sont régulièrement envoyés. Certains y travaillent toujours comme « Perseverance » . Au fil d’un parcours immersif et interactif, le visiteur découvre à travers panneaux et vidéos les particularités de la planète rouge, rencontre des rovers grandeur nature qui explorent son sol à la recherche de traces de vie : Curiosity, Opportunity, Sojourner, Perseverance, Pathfinder…Des activités inédites permettent de découvrir les particularités célestes de la planète : balance planétaire, Rover sur Terre, Rover sur Mars, le vent …Les visiteurs sont également invités à participer à des démonstrations sur l’environnement martien, à des expériences originales et surprenantes sur l’atmosphère martienne, le sol, le brouillard ou encore la glace.Horaires et tarifs des visites de l’exposition ICI