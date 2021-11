Bandes à part - Polar, thriller et album jeunesse

(Scénario et dessin de Grégory Panaccione , adapté du roman de Daniel Pennac)

« Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est traité comme un vulgaire déchet, laissé pour mort dans une décharge. Gueule Noire, une vieille chienne qui vit là, lui vient en aide. Son principal conseil ? Trouver au plus vite une maîtresse et, surtout, bien la dresser ! Pomme sera sa maîtresse. Mais cette petite fille a un solide caractère et va s'avérer particulièrement difficile à apprivoiser...»



Grégory Panaccione ( Quelqu’un à qui parler, Chronosquad…) adapte le roman éponyme de Daniel Pennac en bande-dessinée et son histoire de persévérance et de volonté avec ce chiot en quête d’un humain qui saura l’aimer. Le tout avec un dessin haut en couleurs et des personnages expressif et attachant.