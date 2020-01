Balagne : nouvelle salle pour le cinéma le Fogata

Mais soyons réalistes, rien ne vaut un bonne sortie cinéma, en famille, en amoureux ou juste pour pouvoir emballer la fille du lycée... En fait, se faire une bonne toile est indémodable.

Pour cela, depuis quelques jours maintenant, le cinéma le Fogata a ouvert une nouvelle salle de projection afin de proposer à son public, plusieurs séances de cinéma et de nombreuses sorties nationales.

"C’est souvent difficile car pour avoir les films très tôt, pour les sorties nationales, il faut pouvoir proposer un nombre minimum de projections" précise Ceccè Acquaviva, propriétaire du cinéma.

"Mais pour les passer le nombre de fois requis, avec une seule salle c’est compliqué. Ils doivent passer au minimum quatre semaines et bien souvent entre 15 et 20 fois sur les deux premières semaines".





Ainsi, le Fogata est quasiment obligé de ne passer qu'un seul film durant la période de sortie. "Sur les grosses sorties, sur les films médiatisés avant sorties qui sont très attendus, on ressent que l'on ne peut pas exploiter tout le potentiel quand on ne les a pas en sorties nationales. Généralement on fait tout pour les avoir mais on sacrifie en même temps le reste de la programmation".

Avec plusieurs grosses sorties qui s'enchaînaient cette année, il fallait donc trouver une solution.

" Je me suis mis à la recherche d’une autre salle de cinéma qui pourrait accueillir des films".

C'est donc vers les hôteliers que Ceccè s'est tourné, pour voir s’il y avait notamment des salles de séminaires ou de conférences disponibles.

"David Rossi a volontiers et gracieusement mis à disposition la salle de l'ancien magasin " Expert". Et je l'en remercie chaleureusement".

Chacun contribue ainsi à faire vivre la culture non seulement à Lisula mais également en Balagne car rappelons que le Fogata est le seul cinéma sur la micro-région.

" C’est d’ailleurs ce qui l'a motivé pour me prêter ce lieu". Rapidement ont été réalisés les quelques petits arrangements règlementaires et adaptés à l'accueil du public, " sachant que j’ai déjà le matériel numérique du cinéma plein air qui est en sommeil pendant l’hiver".

La nouvelle salle dispose d'une cinquantaine de places et d'un coin café.

" Aujourd'hui cela permet d’assurer le nombre de séances demandé pour les sorties nationales, tout en gardant une programmation la plus large possible".

Propriétaire depuis 2009, Ceccè Acquaviva souhaite faire vivre et faire perdurer ce lieu incontournable, avec sa salle intérieure et celle en plein air.

"Aujourd’hui, le concept du cinéma en plein air est un peu en perte de vitesse. Cette opportunité avec la salle "Expert" me permet de tester éventuellement le marché pour, peut-être, couvrir une partie du cinéma de plein air et ouvrir ainsi une seconde salle sur site".

Aujourd'hui, il est vrai que les possibilités de voir les nouveautés cinématographiques sont immenses et il ne faut plus attendre un temps interminable avant leurs sorties en DVD ou de pouvoir tout simplement les voir à la télé.