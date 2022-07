Balagne : Un job dating pour les réfugiés ukrainiens en quête d’un travail

"Calvi et Lisula sont des lieux d'accueil importants des réfugiés ukrainiens, c'est la raison pour laquelle ce premier job dating a été organisé ici, explique Yoann Toubhans , sous-préfet de l'arrondissement de Calvi.

Ce rendez-vous mis en place par les acteurs locaux et institutionnels de l’insertion professionnelle et bien sûr les services de l' État , avait pour but de proposer un travail aux 34 personnes accueillies en Balagne . " Aujourd'hui, différentes opérations d'informations, de communications et de rencontres sont menées en ce qui concerne l'accueil et la recherche d'activité professionnelle. Sont également présents, les professionnels de l' immobilier et du l ogement en ce qui concerne l'accuei l physique de ces personnes" , poursuit Yoann Toubhans.



Une action " exceptionnelle' qui aura pour vocation de se développer selon le représentant de l' État , qui a présenté cette action aux côtés d'Hélène Astolfi , adjointe au maire en charges des actions sociales "le but de cette rencontre aujourd'hui est de mettre en relation tout le monde, de répondre aux différents besoins en les accompagnant vers les offres d'emplois à pourvoir".



34 demandeurs d'emploi

Avec 70 familles, 152 réfugiés ukrainiens en Haute-Corse, la Balagne accueille sur son territoire 49 d'entre eux. Dès leur arrivée, ces personnes ont reçu une aide financière de l' État , accordée au titre de l'asile et disposent également d'une autorisation de travail afin d'avoir un complément de revenu. Sur ces 49 personnes, 34 étaient initialement identifiées et invitées à participer à cette demi-journée. 7 ayant déjà trouvé un travail par leurs propres moyens, 27 ont été contactées. Autour des tables d'échanges, elles sont plusieurs à s'installer, bien souvent accompagnées de leurs enfants, et à échanger avec les différents services, avec l'aide précieuse d'une traductrice.



Luidhiyia , Hanna ou encore Alona , aux parcours professionnels différents chez elles, sont venues ici pour décrocher un job , dans d'autres secteurs s'il le fallait, pour améliorer leurs séjours en Balagne , et ce malgré la barrière de la langue. Présente ici, l' AFPA, s'occupe de les accompagner dans le domaine de la formation. "Nous faisons de la préparation professionnelle langagière. Nous travaillons à la fois les projets professionnels et y mettons du français de base, pour démarrer" explique Vanessa Santoni, responsable des accompagnants des parcours à l' AFPA , avant d' ajouter , "nous sommes situés à Lisula , nous allons voir ce que nous sommes capables de propser rapidement, tout en étant adaptés aux difficultés de le mobilité ou de la garde des enfants. [...] Ce sont ses femmes très courageuses".



La prise en charge au niveau scolaire étant assurée pour les enfants en âge d'être scolarisés, le problème de garde peut éventuellement se poser pour ceux en bas âges. "Il y a également la question de la mobilité qui se pose. La difficulté de la jonction entre le lieu de résidence, le lieu d'activité professionnelle et les moyens et modes de déplacement" soulève également le sous-préfet de Calvi.



De nombreux professionnels au rendez-vous

Hôtellerie, restauration, camping, BTP, différents secteurs privés étaient ainsi présents, mais les professionnels n'ont pas souhaité communiquer sur le sujet. Les services de la CCI2B, se sont déplacés afin de rencontrer et d'aider ces personnes à pouvoir les emplois. Une aide d'accompagnement indispensable pour faire le point. "Mettre en avant leurs compétences, d ans le cadre notamment d e la rédaction d'un CV de manière à mettre ultérieurement en place, des actions de be to be " précise Nicole Spinosi , chef du service d'étude d'intelligence territoriale.



Une problématique qui se pose cependant dans certains secteurs, la saison étant déjà bien entamée, mais l'action ne pouvait être réalisée plus tôt dans l'année. L'association ALIS , Accès au Logement et à l'Insertion sociale , unique agence immobilière à vocation sociale en corse, était présente ce jour. "Nous avons été missionnés par les services de la préfecture de la Haute-Corse à pou r accompagner les réfugiés ukrainiens dans leurs différentes missions. De rapprocher les sociaux-professionnels des demandeurs d'emplois afin de favoriser leur intégration et leur arrivée sur le territoire insulaire. Notre association est présente dans le cadre des actions dédiées à l'accueil des r éfugiés ukrainiens et d e les accompagner sur les missions connexes comme le logement ou l'emploi. Nous connaissons déjà les besoins spécifiques de chacun, car nous travaillons quotidiennement avec les traductrices pour cibler au mieux leur besoin et leurs accompagnements " explique à son tour Pierre Callassa , directeur de l'association ALIS .



À cette occasion, il a également souhaité lancer un appel aux logements. "Nous sommes l'unique agence immobilière sociale de Corse . Forts de ce travail, sur le logement des publics précaires ou n'ayant pas accès aux agences immobilières classiques, nous sommes positionnés sur le logement d'autre public. Nous avons besoin de logements, notamment pour les réfugiés.



L'association peut être contactée par téléphone : 0495324705 o u pa r mail : association.alis@orange.fr