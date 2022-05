8 morts en Haute-Corse : trois fois plus de victimes sur les routes depuis le mois de janvier

Depuis le début de l’année 2022, 8 personnes ont perdu la vie sur les routes du Nord de l’île, à la même période l’an dernier elles étaient 3. En partant de ce funeste constat, François Ravier, le préfet de Haute-Corse a voulu tirer la sonnette d’alarme. « La situation est dramatique, la population doit redoubler de vigilance au volant de son véhicule. Il faut qu’elle comprenne que l’on peut mourir en voiture », pose gravement le préfet.

Les 8 victimes avaient entre 19 et 45 ans et étaient majoritairement des hommes qui ont effectué des sorties de route. « Souvent, il n’y avait pas d’autres véhicules impliqués cela est dû à la vitesse, à l’alcool ou à de l’inattention », poursuit François Ravier.





Survenus le plus souvent à 6 heures ou à 15 heures, les accidents de la route sont causés à 40% liés à la consommation de drogues, d’alcool combiné à des vitesses excessives. Pour le reste, ils sont souvent dus à un manque d’attention notamment par l’utilisation du téléphone portable au volant. « Depuis janvier plus de 1 000 contraventions ont été dressées pour usage du mobile », lance amèrement le préfet de Haute-Corse qui multiplie les contrôles sur les routes de son département notamment dans les zones gendarmerie où surviennent les accidents mortels.



Depuis janvier, les gendarmes de Haute-Corse ont procédé à 77 mises en fourrière administrative contre 96 sur la même période l’an dernier. « Nous allons monter en puissance dans les prochains mois », assure François Ravier.



De la prévention avant l’été

Avec l’arrivée imminente des touristes, François Ravier a souligné l’importance qu'il y avait à effectuer des actions en lien avec les associations de prévention routière.

Ainsi, dans le cadre du plan départemental des actions pour la sécurité routière (PDASR), l’Etat alloue 30 000 euros aux collectivités et associations pour œuvrer sur le terrain notamment auprès des professionnels pour les sensibiliser aux risques routiers, mais aussi des jeunes et des scolaires.