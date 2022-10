DOSSIER. Réfugiés ukrainiens en Corse : les associations et collectifs toujours mobilisées

Depuis mars,

Natalia

Khobta-Santoni

et Ghislaine

Ferri

, respectivement présidente de l’association Solidarité Corse-Ukraine et responsable du collectif Solidarité Corse-Ukraine n’ont plus une minute pour elles.

Cela fait six

mois

que les deux

femmes

viennent en aide aux réfugiés ukrainiens en les accompagnant au jour le jour dans leurs démarches administratives, pour renouveler leur dossier de séjour, recevoir les aides de la

CAF

, inscrire les enfants à l’école, à la cantine, au centre aéré…

« Nous sommes un peu leur famille, un point de repère.

Elles m’appellent souvent quand elles ont des questions.

Cela fait des mois que nous avons tissé des liens », explique Ghislaine

Ferri

.

Dans son collectif, une dizaine de bénévoles ont pris depuis mars sous leurs ailes 138 personnes.

« Il y a eu un

pic

d’arrivée en juin, puis durant l’été de nombreuses personnes ont quitté la Corse pour retourner en Ukraine »,

d

étaille la responsabl

e

du collectif qui tient à préciser qu’en Haute-Corse, qu’une « trentaine de familles de réfugiés n’est pas passée par le

Collectif

mais sont arrivés sur l’île ».

À présent, sur les 138 Ukrainiens aidés par le collectif, seule une trentaine réside toujours sur le territoire insulaire.

« Il y a eu des vagues de départs pour rejoindre les maris, les proches qui étaient toujours en Ukraine.

Nous avons respecté leurs choix et nous

les

avons aidés sur le plan administratif à se rapprocher de leur pays », assure Ghislaine

Ferri

.

En Corse-du-Sud, le phénomène se constate également.

En septembre, 5 personnes ont fait les démarches auprès de la préfecture pour un départ définitif prévu pour le mois d’octobre, six départs de courte durée sont aussi prévus à la même période.

Par ailleurs, 3 personnes envisagent de s’installer à terme à Ajaccio.

Parmi les réfugiées arrivées en mars dernier, cinq jeunes filles ont obtenu leur baccalauréat en juillet dernier et six se sont dirigées vers l’Université de

Corse

pour poursuivre leurs études.

« Nous leur avions dit qu’elles n’avaient pas à se soucier de l’argent, alors quand elles ont eu leur

bac

, on

les

a aidées à régler les frais d’inscription »,explique

Natalia

Khobta-Santoni

, présidente de l’association Solidarité Corse-Ukraine qui ne s’attendait pas à les voir réussir aussi vite dans ce contexte assez défavorable à l’apprentissage.

Du côté des adultes arrivés en Corse-du-Sud, sur les 91 qui résident en Corse, 53 sont sans emploi.

Pour celles qui sont embauchées,

d

e nombreuses ont été engagées dan

s

les supermarchés du groupe Casino, où elles disposent d’horaires

aménagés

pour prendre des cours de

français

.

D’autres sont devenues

aides

-ménagères ou travaillent dans des recycleries.

Leur intégration passera aussi par l’apprentissage de la langue française, d’ailleurs, 10 personnes envisagent de faire la formation

Français

langue

étrangère (

FLE

) cet hiver et 3 souhaitent obtenir leur diplôme d’

études

en langue française (

DELF

).

Ces formations pourraient permettre

à ces femmes de s'intégrer plus facilement, et, sur le plan humain, de pouvoir rencontrer d'autres personnes que des réfugiées et des bénévoles des associations et collectifs.